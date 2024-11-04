Что МВФ рекомендует Украине для установления справедливости налогообложения — Finance.ua

Что МВФ рекомендует Украине для установления справедливости налогообложения Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Что МВФ рекомендует Украине для установления справедливости налогообложения

Международный валютный фонд рекомендовал в рамках увеличения потенциала внутренних источников финансирования в дальнейшем повысить налог на добавленную стоимость (НДС), улучшить ситуацию со справедливостью налоговой системы Украины и полноценно ввести механизм углеродной корректировки импорта (CBAM).

Об этом сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» в Вашингтоне замглавы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард.

«Я думаю, что если вам нужны немедленные поступления, и вы хотите сделать это эффективным, широкомасштабным способом, который обеспечит вам поступления уже в следующем месяце, то трудно представить себе лучший вариант политики, чем повышение ставки НДС, с точки зрения того, сколько вы можете привлечь, как это распределит бремя повышения налога и все такое прочее», — считает он.

В этой связи Лессард упомянул Национальную стратегию доходов (НСД), идея которой основывается на долгосрочных реформах с целью сбора большего количества налогов.

«Но другие части НСД также очень важны. Одна из них заключается в том, что украинская налоговая система по своей сути несправедлива с точки зрения того, кто платит налоги, а кто не платит, сколько они платят, и эта динамика имеет социально-политические, а также экономические последствия. Следовательно, люди, которые сейчас платят налоги, на самом деле не хотят платить больше, пока люди, которые не платят их, не начнут понемногу платить», — объяснил замглавы миссии МВФ.

По его словам, исходя из этого одной из целей НСД является улучшение налоговой справедливости.

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«Там есть много вещей относительно таможни, упрощенной системы налогообложения, некоторых других налоговых реформ, которые, хотя и запланировано увеличат поступления, являются действительно важной частью улучшения справедливости», — добавил Лессард.

Он отметил, что у Украины есть шанс улучшить инвестиционный климат, изменив налоговую политику, сделав ее более конкурентоспособной. В сфере налоговых изменений заместитель главы миссии отметил важность приведения акцизов, в частности, на алкоголь, табак, к показателям, установленным в Европейском Союзе.

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«Но то, о чем не так много говорят, — это то, что Европа собирается внедрить механизм углеродной корректировки импорта (CBAM). Если бы я был соседом Европы, я, пожалуй, не хотел бы попасть в эту передрягу и платить большие экспортные пошлины, потому что я нахожусь не по ту сторону этого механизма пограничного регулирования. Итак, вместо того, чтобы платить на границе, если вы разрабатываете Стратегию доходов и думаете о повышении справедливости, это также возможность „озеленить“ вашу налоговую систему, встать на верный путь с точки зрения вступления в ЕС (…)», — резюмировал Лессард.

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