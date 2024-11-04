Что МВФ рекомендует Украине для установления справедливости налогообложения — Finance.ua

Что МВФ рекомендует Украине для установления справедливости налогообложения
Международный валютный фонд рекомендовал в рамках увеличения потенциала внутренних источников финансирования в дальнейшем повысить налог на добавленную стоимость (НДС), улучшить ситуацию со справедливостью налоговой системы Украины и полноценно ввести механизм углеродной корректировки импорта (CBAM).
Об этом сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» в Вашингтоне замглавы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард.
«Я думаю, что если вам нужны немедленные поступления, и вы хотите сделать это эффективным, широкомасштабным способом, который обеспечит вам поступления уже в следующем месяце, то трудно представить себе лучший вариант политики, чем повышение ставки НДС, с точки зрения того, сколько вы можете привлечь, как это распределит бремя повышения налога и все такое прочее», — считает он.
В этой связи Лессард упомянул Национальную стратегию доходов (НСД), идея которой основывается на долгосрочных реформах с целью сбора большего количества налогов.
«Но другие части НСД также очень важны. Одна из них заключается в том, что украинская налоговая система по своей сути несправедлива с точки зрения того, кто платит налоги, а кто не платит, сколько они платят, и эта динамика имеет социально-политические, а также экономические последствия. Следовательно, люди, которые сейчас платят налоги, на самом деле не хотят платить больше, пока люди, которые не платят их, не начнут понемногу платить», — объяснил замглавы миссии МВФ.
По его словам, исходя из этого одной из целей НСД является улучшение налоговой справедливости.
«Там есть много вещей относительно таможни, упрощенной системы налогообложения, некоторых других налоговых реформ, которые, хотя и запланировано увеличат поступления, являются действительно важной частью улучшения справедливости», — добавил Лессард.
Он отметил, что у Украины есть шанс улучшить инвестиционный климат, изменив налоговую политику, сделав ее более конкурентоспособной. В сфере налоговых изменений заместитель главы миссии отметил важность приведения акцизов, в частности, на алкоголь, табак, к показателям, установленным в Европейском Союзе.
«Но то, о чем не так много говорят, — это то, что Европа собирается внедрить механизм углеродной корректировки импорта (CBAM). Если бы я был соседом Европы, я, пожалуй, не хотел бы попасть в эту передрягу и платить большие экспортные пошлины, потому что я нахожусь не по ту сторону этого механизма пограничного регулирования. Итак, вместо того, чтобы платить на границе, если вы разрабатываете Стратегию доходов и думаете о повышении справедливости, это также возможность „озеленить“ вашу налоговую систему, встать на верный путь с точки зрения вступления в ЕС (…)», — резюмировал Лессард.
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