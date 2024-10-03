В Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за границы — Finance.ua

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В Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за границы

Личные финансы
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В Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за границы
В Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за границы
Норма о неуплате НДС при получении почтового отправления из-за границы стоимостью менее 150 евро должна быть исключена из законодательства.
Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время мероприятия Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война.

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«Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода — льгота в размере 150 евро должна быть исключена. Мы завершаем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет не удовлетворена», — сказал нардеп.
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По его убеждению, наличие нормы о неприменении НДС к почтовым посылкам из-за границы на сумму до 150 евро вносит «перекосы в налогообложении».
«Мы почему-то поддерживаем иностранного товаропроизводителя. Наш производитель, производящий товары, от продуктов питания до легкой промышленности, платит НДС. А тот, кто это делает в условном Китае, НДС не платит. С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы угнетаем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем», — прокомментировал Гетманцев идею отменить норму.
Он добавил, что государство «очень опоздало» с таким решением.
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Напомним, в 2022 году Рада подняла лимит налогообложения почтовых отправлений из-за границы со 100 евро до 150: если стоимость посылки не превышала эту сумму, получатель не платил 20% НДС.
Планировалось, что в законопроекте о повышении налогов, который Кабмин подал в Раду в июле 2024 года, будут изменения по налогообложению почтовых посылок. Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что нижний предел изменят со 150 евро до 45. Впрочем, этой нормы в законопроекте, принятом 17 сентября в первом чтении, нет.
Почтовый оператор Украины Новая почта выразил сомнение в целесообразности введения налога на посылки стоимостью до 150 евро. Компания считает, что расходы государства на таможенное оформление будут больше, чем доходы.
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По мнению оператора, увеличение налоговой нагрузки на граждан приведет к падению трафика мелких посылок.
«В таких отправлениях чаще всего пересылается косметика, аксессуары к гаджетам, мелкая электроника. Возможность выбора товаров по привлекательным ценам у потребителей сократится. От этого бюджет не выиграет, потому что люди будут покупать меньше», — считают в Новой почте.
По материалам:
НВ
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