В Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за границы — Finance.ua

В Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за границы Сегодня 11:03 — Личные финансы

В Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за границы

Норма о неуплате НДС при получении почтового отправления из-за границы стоимостью менее 150 евро должна быть исключена из законодательства.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время мероприятия Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война.

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«Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода — льгота в размере 150 евро должна быть исключена. Мы завершаем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет не удовлетворена», — сказал нардеп.

По его убеждению, наличие нормы о неприменении НДС к почтовым посылкам из-за границы на сумму до 150 евро вносит «перекосы в налогообложении».

«Мы почему-то поддерживаем иностранного товаропроизводителя. Наш производитель, производящий товары, от продуктов питания до легкой промышленности, платит НДС. А тот, кто это делает в условном Китае, НДС не платит. С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы угнетаем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем», — прокомментировал Гетманцев идею отменить норму.

Он добавил, что государство «очень опоздало» с таким решением.

Напомним, в 2022 году Рада подняла лимит налогообложения почтовых отправлений из-за границы со 100 евро до 150: если стоимость посылки не превышала эту сумму, получатель не платил 20% НДС.

Планировалось, что в законопроекте о повышении налогов, который Кабмин подал в Раду в июле 2024 года, будут изменения по налогообложению почтовых посылок. Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что нижний предел изменят со 150 евро до 45. Впрочем, этой нормы в законопроекте, принятом 17 сентября в первом чтении, нет.

Почтовый оператор Украины Новая почта выразил сомнение в целесообразности введения налога на посылки стоимостью до 150 евро. Компания считает, что расходы государства на таможенное оформление будут больше, чем доходы.

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По мнению оператора, увеличение налоговой нагрузки на граждан приведет к падению трафика мелких посылок.

«В таких отправлениях чаще всего пересылается косметика, аксессуары к гаджетам, мелкая электроника. Возможность выбора товаров по привлекательным ценам у потребителей сократится. От этого бюджет не выиграет, потому что люди будут покупать меньше», — считают в Новой почте.

НВ По материалам:

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