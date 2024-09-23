Новый размер НДС: в Раде назвали ключевое условие повышения — Finance.ua

Новый размер НДС: в Раде назвали ключевое условие повышения Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Новый размер НДС: в Раде назвали ключевое условие повышения

В Комитете Верховной Рады по бюджету назвали главное условие для вероятного повышения Налога на добавленную стоимость (НДС). Известно, когда Украина будет вынуждена пойти на такой шаг.

Об этом заявила глава Бюджетного комитета Роксолана Пидласа на заседании парламента.

Она отметила, что Налог на добавленную стоимость в стране может быть пересмотрен в сторону повышения в случае роста расходов в проекте Государственного бюджета-2025 ко второму чтению.

Представляя бюджет, Пидласа подчеркнула, что расходы проекта госбюджета ко второму чтению не могут быть существенно увеличены, ведь Кабинет Министров ограничен условиями, утвержденными в ходе пятого пересмотра программы с Международным валютным фондом (МВФ).

По ее словам, в случае увеличения объема расходов Кабмин столкнется «с требованием МВФ относительно повышения НДС».

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Ранее о возможности пересмотра главного налога в стране заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он пояснил, что в случае неподдержания депутатами правительственной законодательной инициативы о повышении военного сбора и некоторых других сборов повышение налогов все равно состоится.

Пойдут другим путем, повысив налог, имеющий самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость.

«Война — это самый большой поглотитель средств, который есть в государстве. И потому логично, что средства должны пополняться… Есть философия, которую предложило правительство, — во многих местах взять немного, чтобы продемонстрировать необходимость поступления в бюджет совершенно конкретной цифры. Существует другая модель — взять один налог, имеющий самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость, и повысить его на определенный процент», — говорилось в заявлении Стефанчука.

Справка Finance.ua:

17 сентября Верховная Рада приняла проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. За проголосовал 241 депутат.

Законопроектом предусмотрено:

повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

увеличение налогов на 1−2 группу ФЛП;

авансовые взносы на АЗС;

1% на всех форм ФЛП 3-й группы;

25% прибыли на финучреждения;

помесячная отчетность НДФЛ (для эконом. бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

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