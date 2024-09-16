Минфин будет предлагать введение повышения налогов «задним числом», — Железняк — Finance.ua
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Минфин будет предлагать введение повышения налогов «задним числом», — Железняк

Личные финансы
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Минфин будет предлагать введение повышения налогов «задним числом», — Железняк
Минфин будет предлагать введение повышения налогов «задним числом», — Железняк
Налоговый Комитет ВРУ принял к повторному первому версию правительственного законопроекта о повышении налогов 11 416-д.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
  • За — 19
  • Воздержался — 3
  • Против — 1
По словам Железняка, текст документа остался таким прежним. Однако в него добавили повышение налога на банки.
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Что именно изменится

  • повышение военного сбора с 1,5 до 5%
  • увеличение налогов на 1−2 группу ФЛП
  • авансовые взносы на АЗС
  • 1% на всех форм ФЛП 3-й группы
  • 25% прибыли на финучреждения
  • помесячная отчетность НДФЛ (для эконом. бронирования)
  • 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
И, по словам нардепа, поскольку до октября закон в целом не будет принят, то введение будет «задним числом» с 1 октября.
Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн в следующем.
Голосование в первом чтении должно пройти уже в ближайшие дни.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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