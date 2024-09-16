Минфин будет предлагать введение повышения налогов «задним числом», — Железняк Сегодня 13:00 — Личные финансы

Минфин будет предлагать введение повышения налогов «задним числом», — Железняк

Налоговый Комитет ВРУ принял к повторному первому версию правительственного законопроекта о повышении налогов 11 416-д.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За — 19

Воздержался — 3

Против — 1

По словам Железняка, текст документа остался таким прежним. Однако в него добавили повышение налога на банки.

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Что именно изменится

повышение военного сбора с 1,5 до 5%

увеличение налогов на 1−2 группу ФЛП



авансовые взносы на АЗС



1% на всех форм ФЛП 3-й группы



25% прибыли на финучреждения



помесячная отчетность НДФЛ (для эконом. бронирования)



50% налог на прибыль банков в 2024 году.



И, по словам нардепа, поскольку до октября закон в целом не будет принят, то введение будет «задним числом» с 1 октября.

Таким образом, на этот год такие налоговые изменения принесут 58 млрд в 2024 году, и 137 млрд грн в следующем.

Голосование в первом чтении должно пройти уже в ближайшие дни.

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