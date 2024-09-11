Очередной законопроект о повышении налогов: что именно хотят изменить — Finance.ua

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Очередной законопроект о повышении налогов: что именно хотят изменить

Личные финансы
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Очередной законопроект о повышении налогов: что именно хотят изменить
Очередной законопроект о повышении налогов: что именно хотят изменить
В Украине представили новый законопроект о повышении налогов 11 416-д.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что приготовили

  • повышение военного сбора с 1,5 до 5%;
  • увеличение налогов на 1−2 группу ФЛП;
  • авансовые взносы на АЗС;
  • 1% на все формы ФЛП 3-й группы;
  • 25% прибыли на финучреждения;
  • помесячная отчетность НДФЛ (для эконом. бронирования)
«Единственное — хотят добавить налогообложение банков (но здесь категорически против НБУ и Минфин. Сказали, что будут даже два пункта по банкам в обновленном меморандуме МВФ). Я еще предложил заменить часть поднятия ВС на НДС, но против Минфин.
Еще рабочая группа, но будет те же 30 млрд грн или 57 млрд в 2024, если добавят банки", — написал нардеп.

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По его словам, он спросил у Минфина, согласился ли на это МВФ.
«Минфин сказал, что согласился пока на законопроект по 30 млрд, но при рассмотрении бюджета 2025, возможно, будут вынесены налоговые изменения уже в этом году (я так понимаю здесь или НДС, или другие налоги)», — объясняет Железняк.
Позже чиновник дописал, что по банкам будет сложная ситуация.
«Выступили против Нацбанк и Минфин (со ссылкой на МВФ), но в очень категоричной форме выступили за налог депутаты (в основном из Коалиции). Поэтому пока вероятность, что его учтут в доработанной версии, очень велика», — говорится в сообщении Железняка.

Справка Finance.ua:

  • Еще в конце мая глава комитета Совета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. По его словам, для финансирования армии в 2024 году не хватает как минимум 300 млрд грн;
  • 22 июля в Минфине заявили, что после повышения налогов военный сбор на отдельные операции может составить 30%;
  • Министр финансов Украины Сергей Марченко говорит, что Украина вынуждена пересмотреть бюджет и увеличить расходы сектора безопасности и обороны. Поэтому в стране повышение налогов неизбежно.
По материалам:
Finance.ua
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