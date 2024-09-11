Очередной законопроект о повышении налогов: что именно хотят изменить — Finance.ua

Очередной законопроект о повышении налогов: что именно хотят изменить Сегодня 17:02 — Личные финансы

Очередной законопроект о повышении налогов: что именно хотят изменить

В Украине представили новый законопроект о повышении налогов 11 416-д.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что приготовили

повышение военного сбора с 1,5 до 5%;

увеличение налогов на 1−2 группу ФЛП;



авансовые взносы на АЗС;



1% на все формы ФЛП 3-й группы;



25% прибыли на финучреждения;



помесячная отчетность НДФЛ (для эконом. бронирования)



«Единственное — хотят добавить налогообложение банков (но здесь категорически против НБУ и Минфин. Сказали, что будут даже два пункта по банкам в обновленном меморандуме МВФ). Я еще предложил заменить часть поднятия ВС на НДС, но против Минфин.

Еще рабочая группа, но будет те же 30 млрд грн или 57 млрд в 2024, если добавят банки", — написал нардеп.

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По его словам, он спросил у Минфина, согласился ли на это МВФ.

«Минфин сказал, что согласился пока на законопроект по 30 млрд, но при рассмотрении бюджета 2025, возможно, будут вынесены налоговые изменения уже в этом году (я так понимаю здесь или НДС, или другие налоги)», — объясняет Железняк.

Позже чиновник дописал, что по банкам будет сложная ситуация.

«Выступили против Нацбанк и Минфин (со ссылкой на МВФ), но в очень категоричной форме выступили за налог депутаты (в основном из Коалиции). Поэтому пока вероятность, что его учтут в доработанной версии, очень велика», — говорится в сообщении Железняка.

Справка Finance.ua:

Еще в конце мая глава комитета Совета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. По его словам, для финансирования армии в 2024 году не хватает как минимум 300 млрд грн;

22 июля в Минфине заявили, что после повышения налогов военный сбор на отдельные операции может составить 30%;



Министр финансов Украины Сергей Марченко говорит, что Украина вынуждена пересмотреть бюджет и увеличить расходы сектора безопасности и обороны. Поэтому в стране повышение налогов неизбежно.



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