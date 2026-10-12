Шаг к ЕС: ВР приняла важный закон

Верховная Рада приняла закон об образовательных правах нацменьшинств. От этого зависит, сможет ли Украина открыть следующие этапы переговоров о вступлении в ЕС.

Депутаты проголосовали за законопроект № 16119 в целом. Он регулирует вопросы образования для национальных сообществ.

«За проголосовали 266 народных депутатов», — говорится в заявлении ВР.

Председателю Верховной Рады поручили безотлагательно подписать документ и направить его на подпись президенту.

Принятие закона — необходимое условие, чтобы разблокировать евроинтеграционные процессы.

Благодаря этому, Украина сможет открыть второй и третий переговорные кластеры. Это должно произойти на ближайшей межправительственной конференции.

Украинский язык останется государственным языком учебного процесса, а изменения касаются языков нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС. Русского среди них нет.

Напомним, посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью рассказал о сроках выполнения договоренностей с Будапештом.