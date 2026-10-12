Шаг к ЕС: ВР приняла важный закон

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Верховная Рада приняла закон об образовательных правах нацменьшинств. От этого зависит, сможет ли Украина открыть следующие этапы переговоров о вступлении в ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Веховный Совет Украины.
Депутаты проголосовали за законопроект № 16119 в целом. Он регулирует вопросы образования для национальных сообществ.
«За проголосовали 266 народных депутатов», — говорится в заявлении ВР.
Председателю Верховной Рады поручили безотлагательно подписать документ и направить его на подпись президенту.
Принятие закона — необходимое условие, чтобы разблокировать евроинтеграционные процессы.
Благодаря этому, Украина сможет открыть второй и третий переговорные кластеры. Это должно произойти на ближайшей межправительственной конференции.
Украинский язык останется государственным языком учебного процесса, а изменения касаются языков нацменьшинств, которые являются официальными языками ЕС. Русского среди них нет.
Напомним, посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью рассказал о сроках выполнения договоренностей с Будапештом.
Изменения по первым пяти пунктам должны были внести в законодательство в сентябре, а остальные вопросы согласовать до мая 2027 года.