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Бюджет может недополучить в этом году 70 млрд грн налогов

Казна и Политика
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Бюджет может недополучить в этом году 70 млрд грн налогов
Бюджет может недополучить в этом году 70 млрд грн налогов
Прогнозируемое недопоступление налогов в государственный бюджет по итогам 2026 года на уровне 70 млрд грн является следствием объективных вызовов, в частности, уничтожения бизнеса, логистики, металлургии и блокировки портов, а не дырой в бюджете.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Трудно ожидать, что уничтоженный бизнес будет платить налоги в том объеме, который был запланирован. Но это не значит, что мы не делаем шаги, чтобы не возобновить это», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе «часа вопросов к правительству» на заседании Верховной Рады в понедельник.
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По его словам, правительство существенно нарастило объемы внутренних заимствований сверх плана, чтобы перекрыть недопоступления налогов в текущем году.
«Я думаю, что ситуация контролируема. Единственное, что мы не можем контролировать — это выполнение наших международных обязательств «, — добавил министр.
Марченко напомнил, что в начале 2026 года остатки средств на едином казначейском счете и счетах банков составили 467 млрд грн, в то время как государственный бюджет предусматривал расходы более 4,5 трлн грн.
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Потребность во внешней поддержке оценивалась примерно в $50 млрд, однако поступления международной помощи были недостаточными: в январе 2026 года поступило $2,4 млрд, в феврале — $1,5 млрд, в марте — $1,7 млрд, в апреле — $1,3 млрд, в мае — $500 млн, а в июне — $1,3 млрд.
За январь-сентябрь общий фонд госбюджета уже недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов, в том числе 32 млрд грн в августе и сентябре.
Марченко подчеркнул, что по данным 8 мес. 2026 года экономика показала нулевой прирост валового внутреннего продукта (ВВП), а инфляция ускоряется под влиянием роста издержек и нарушения поставок. В сентябре потребительские цены выросли на 1,2%, а годовая инфляция ускорилась до 10%.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Украины Сергей Корецкий оценил налоговые потери госбюджета из-за обстрелов бизнеса на уровне 70 млрд грн. Однако он отметил, что эта оценка была по состоянию на сентябрь.
  • Позже, в интервью агентству «Интерфакс-Украина», председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа отметила, что общее недовыполнение доходов госбюджета за год может превысить 70 млрд грн.
  • По ее словам, за девять месяцев по общему фонду недополучено 49,5 млрд грн, причем только по внутреннему и импортному НДС недопоступления составляют более $1,5 млрд., хотя они частично покрываются перевыполнением НДФЛ и налога на прибыль.

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По материалам:
Finance.ua
Бюджет
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