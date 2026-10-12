Бюджет может недополучить в этом году 70 млрд грн налогов

Прогнозируемое недопоступление налогов в государственный бюджет по итогам 2026 года на уровне 70 млрд грн является следствием объективных вызовов, в частности, уничтожения бизнеса, логистики, металлургии и блокировки портов, а не дырой в бюджете.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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«Трудно ожидать, что уничтоженный бизнес будет платить налоги в том объеме, который был запланирован. Но это не значит, что мы не делаем шаги, чтобы не возобновить это», — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе «часа вопросов к правительству» на заседании Верховной Рады в понедельник.

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По его словам, правительство существенно нарастило объемы внутренних заимствований сверх плана, чтобы перекрыть недопоступления налогов в текущем году.

«Я думаю, что ситуация контролируема. Единственное, что мы не можем контролировать — это выполнение наших международных обязательств «, — добавил министр.

Марченко напомнил, что в начале 2026 года остатки средств на едином казначейском счете и счетах банков составили 467 млрд грн, в то время как государственный бюджет предусматривал расходы более 4,5 трлн грн.

Потребность во внешней поддержке оценивалась примерно в $50 млрд, однако поступления международной помощи были недостаточными: в январе 2026 года поступило $2,4 млрд, в феврале — $1,5 млрд, в марте — $1,7 млрд, в апреле — $1,3 млрд, в мае — $500 млн, а в июне — $1,3 млрд.

За январь-сентябрь общий фонд госбюджета уже недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов, в том числе 32 млрд грн в августе и сентябре.

Марченко подчеркнул, что по данным 8 мес. 2026 года экономика показала нулевой прирост валового внутреннего продукта (ВВП), а инфляция ускоряется под влиянием роста издержек и нарушения поставок. В сентябре потребительские цены выросли на 1,2%, а годовая инфляция ускорилась до 10%.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий оценил налоговые потери госбюджета из-за обстрелов бизнеса на уровне 70 млрд грн. Однако он отметил, что эта оценка была по состоянию на сентябрь.