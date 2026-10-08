Отчисления в местные бюджеты увеличились: Минфин объяснил причины

Местные бюджеты Украины за девять месяцев 2026 года получили 441,3 млрд грн доходов общего фонда. Это на 67,2 млрд грн, или на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Основные источники доходов местных бюджетов
Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) за 9 месяцев 2026 года были:
257,8 млрд грн — налог на доходы физических лиц;
62,2 млрд грн — единый налог;
37,7 млрд грн — плата за землю;
31,3 млрд грн — акцизный налог;
24,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
11 млрд грн — налог на недвижимое имущество.
В каких областях доходы выросли больше всего
Наивысший прирост доходов общего фонда местных бюджетов к 9 месяцам 2025 года зафиксирован в следующих областях:
Волынская (+26,9%);
Закарпатская (+25,7%);
Львовская (+24,8%);
Киевская (+24,2%);
Ивано-Франковская (+24,1%);
Черновицкая (22,7%);
Ровенская (+21,9);
Тернопольская (21,7%);
Житомирская (+21%);
Винницкая (20,4%);
Николаевская (20,1%).
«Увеличение доходов в этих регионах связано, в частности, с тем, что к ним переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы в рф», — пояснили в Минфине.
Соответственно, наименьший показатель доходов выявлен в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были или временно оккупированы рф, в частности в Донецкой и Запорожской областях.
Благодаря быстрой адаптации к военному положению предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления за 9 месяцев 2026 года удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 18% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.
За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и далее имеют возможность осуществлять финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.