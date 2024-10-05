Как ФЛП перейти с одной группы налогообложения на другую — Finance.ua

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Как ФЛП перейти с одной группы налогообложения на другую

Личные финансы
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Как ФЛП перейти с одной группы налогообложения на другую
Как ФЛП перейти с одной группы налогообложения на другую
ФЛПы могут перейти из одной группы плательщика единого налога на другую. Сделать это можно как онлайн, так и оффлайн.
Об этом сообщили специалисты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры».

Как изменить систему налогообложения

Специалисты отметили, что перейти с одной группы плательщика единого налога на другую можно двумя способами:
  • Онлайн — осуществляется через портал «Дія», путем заполнения онлайн-формы и подписания ее с помощью Дія. Підпис или другой ЭЦП (КЭП).
  • Оффлайн — путем подачи заявления через ЦПАУ.
«Чтобы уведомить налоговую о внесенных изменениях в ФЛП, изменить группу плательщика единого налога, систему налогообложения, подайте заявление о применении упрощенной группы налогообложения по форме — F/J 102 003 или отправьте сканированное заявление через раздел — Переписка по ГНС», — говорится в сообщении.
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Также можно обратиться в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации ФЛП, то есть в ГНС.

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Юристы объяснили, что если вы ФЛП, переходящий из 1-й или 2-й группы в 3-ю, подайте декларацию за период работы на предыдущей группе в год перехода.
Срок представления — не позднее 40 дней после окончания последнего квартала работы в предыдущей группе.
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В декларации следует указать сумму дохода за период до перехода и сумму уплаченного единого налога.

Когда можно перейти на другую группу налогообложения

Юристы отметили, что для перехода на единый налог или изменение группы единого налога заявление следует подать в следующие сроки:
  • с 1 января — заявление нужно подать до 16 декабря;
  • с 1 апреля — до 16 марта;
  • с 1 июля — до 15 июня;
  • с 1 октября — до 15 сентября.
Если речь идет о переходе с общей системы налогообложения или другой группы (ставки) единого налога на 3 группу 2%, то заявление можно подать в любой день.
Перевод происходит со следующего дня.

Как происходит переход с общей системы налогообложения на третью группу 5%

Юристы отметили, что переход происходит с начала следующего квартала.
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«За 15 календарных дней до начала следующего квартала нужно подать заявление о применении упрощенной системы налогообложения с отметкой о переходе, то есть опять же до 16 марта, 15 июня, 15 сентября, 16 декабря», — говорится в сообщении.
В случае, если при регистрации ФЛП человек не поставил отметку об избрании упрощенной системы в регистрационной форме — нужно будет отдельно подать заявление о переходе на упрощенную систему.
Заявление подается в следующие сроки:
  • Для перехода на первую-вторую группу единого налога заявление подается до конца месяца, в котором состоялась регистрация ФЛП. На единый налог будет переведен с первого числа следующего месяца;
  • для перехода на третью группу 5% заявление следует подать в течение 10 дней с даты регистрации. На единый налог переведут с даты государственной регистрации;
  • для перехода на третью группу 2% заявление следует подать в течение 10 дней с даты регистрации. На единый налог будет переведен с даты государственной регистрации.
Напомним, Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, что в парламенте будут обсуждать предложение правительства о том, чтобы вернуть обязательную уплату Единого социального взноса для физлиц — предпринимателей в 2025 году.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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