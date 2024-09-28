Женщины установили рекорд по открытию ФЛП летом 2024 года (инфографика) — Finance.ua
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Женщины установили рекорд по открытию ФЛП летом 2024 года (инфографика)

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Женщины установили рекорд по открытию ФЛП летом 2024 года (инфографика)
Женщины установили рекорд по открытию ФЛП летом 2024 года (инфографика), Фото: freepik
Летом 2024 года женщины открыли рекордное количество ФЛП за последние четыре года. Однако общее количество физических лиц-предпринимателей все еще меньше, чем в 2023 и 2021 годах.
Об этом говорится в исследовании YouControl.Market.
По сравнению с 2023 годом, количество новых ФЛП сократилось на 19,8% (на 18,2 тысячи ФЛП меньше открыли летом 2024, чем летом 2023).
Аналитики отметили, что это может свидетельствовать об общей экономической нестабильности и вызовах для бизнеса. В то же время, стоит отметить, что спад по сравнению с летом 2021 года не так существен и составил всего 5%.
В целом летом 2024 года было зарегистрировано около 73,6 тысячи новых ФЛП.
Женщины установили рекорд по открытию ФЛП летом 2024 года (инфографика)
Количество прекращений деятельности ФЛП в 2024 году (48,0 тыс.) также снизилось на 9,38% по сравнению с 2023 годом (52,9 тыс.).
Однако по сравнению с 2021 годом (42,6 тыс.) видим негативную динамику, поскольку количество закрытых ФЛП выросло на 12,6%.

Данные по областям

Наивысший спад регистраций в летние месяцы 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года:
  • Донецкой области — 29,9%;
  • Ивано-Франковской области — 28,4%;
  • Черкасской области — 27,7%;
  • Николаевской области — 25,1%;
  • г. Киеве — 23,7%.
Женщины установили рекорд по открытию ФЛП летом 2024 года (инфографика)
Больше ФЛП зарегистрировали в г. Киеве — 9,8 тысячи, Днепропетровской — 6,9 тысячи, Львовской — 5,6 тысячи, Киевской — 5,4 тысячи и Харьковской — 5,3 тысячи областях.
По словам финансового аналитика YouControl Романа Корнилюка, выявленный факт уменьшения количества регистраций подтверждает предварительные выводы о том, что высокий уровень регистрации юридических лиц и ФЛП в 2023 году имел природу «отложенного спроса» на услуги по государственной регистрации компаний, что было более сложной задачей в первый год (2022) полномасштабной войны.
«Сейчас произошел не столько спад уровня регистраций, сколько возврат на более привычные, „естественные“ темпы регистраций бизнеса в Украине», — отметил он.

Изменение гендерного баланса

Одной из наиболее выразительных тенденций лета 2024 года является резкое изменение гендерного баланса среди физических лиц — предпринимателей в пользу женщин.
Хотя общий прирост количества регистраций уменьшился, доля женщин среди новых ФЛП значительно возросла: летом 2024 года 62,5% (46,0 тыс.) новых ФЛП открыли женщины. Летом 2023 года было 58,2% (53,4 тыс.), а в 2021 — 51,3% (39,7 тыс.).
Женщины установили рекорд по открытию ФЛП летом 2024 года (инфографика)
В то же время в прекращении деятельности возросла доля мужчин. В 2024 году мужчины составили 52,28% (25,1 тыс.) среди прекративших деятельность, что также является показательным трендом по сравнению с предыдущими годами. Ведь летом 2023 года доля мужчин среди закрытых ФЛП составляла 48,1% (25,5 тыс.), а в 2021 — 45,9% (19,6 тыс.).

Справка Finance.ua:

  • в 2025 году физических лиц-предпринимателей снова обяжут уплачивать единый социальный взнос;
  • по данным Опендатабот, за 8 месяцев 2024 года закрылось немногим более 120 тысяч ФЛП. Более трети новых дел закрываются в первый год работы;
  • в Украине физлица-предприниматели (ФЛП) имеют право на оформление жилищных субсидий. Для этого существует особый порядок учета их доходов.
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По материалам:
Finance.ua
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