Как ФЛП открыть счет в иностранном банке — Finance.ua

Как ФЛП открыть счет в иностранном банке Сегодня 19:00 — Финтех и Карты

Как ФЛП открыть счет в иностранном банке

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) в Украине может открывать счета за рубежом с учетом некоторых факторов. Так, ФЛП должен соблюдать как украинское, так и международное законодательство. В Украине необходимо уведомить налоговые органы об открытии счета за рубежом и соблюдать требования по декларированию валютных операций.

Об этом рассказали специалисты адвокатского объединения «Бачинский и партнеры».

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«ФЛП должны обеспечить соблюдение правил валютного контроля, которые регулируют операции с иностранными счетами, включая подачу отчетности в Национальный банк Украины. Необходимо учитывать налоговые обязательства как в Украине, так и в стране, где открыт счет. Важно обеспечить правильное декларирование доходов и уплату налогов в соответствии с законодательством обеих стран», — говорится в сообщении.

Не все иностранные банки могут предоставить услуги для ФЛП, поэтому важно выбрать банк, который поддерживает бизнес-счета для иностранных предпринимателей.

Какие документы необходимы для открытия счета ФЛП за рубежом

Для этого могут потребоваться следующие документы:

документы человека: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

документы ФЛП: свидетельство о регистрации ФЛП, код ЕГРПОУ, подтверждение адреса проживания и бизнеса.

Возможно, будет необходимо предоставить бизнес-планы, информацию о деятельности, а также справки о происхождении средств.

На что нужно обратить внимание

Юристы отметили, что важно учесть несколько налоговых аспектов как в Украине, так и в стране, где открыт счет, а именно:

в Украине необходимо уведомить налоговые органы об открытии счета за рубежом. Сюда входит подача соответствующих отчетов в Национальный банк Украины (НБУ);

важно включить информацию о зарубежных счетах в годовую налоговую декларацию во избежание штрафов;

все доходы, полученные через зарубежный счет, подлежат налогообложению в Украине. ФЛП должны обеспечить правильную уплату налогов в соответствии с украинским законодательством;

проверьте наличие соглашений об избежании двойного налогообложения между Украиной и страной, где открыт счет;

ФЛП должны отчитываться о валютных операциях и соблюдать правила обмена валют;

рассмотрите возможные налоговые обязательства в стране, где открыт счет. Это может включать налоги на доходы, счета или другие местные налоги;

учтите возможные банковские сборы и комиссии, которые могут повлиять на общие расходы и налогообложение.

Как облагать налогом зарубежный счет в Украине

Налогообложение зарубежного счета для ФЛП в Украине имеет несколько ключевых аспектов: все доходы, полученные на зарубежный счет, должны быть включены в годовую налоговую декларацию ФЛП. Это касается как прибыли от бизнеса, так и других доходов.

«Обычно, ФЛП предоставляют декларацию о доходах по форме № 1-ДФ (для юридических лиц и предпринимателей) или другую соответствующую форму, предусмотренную законодательством», — говорится в сообщении.

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Доходы, полученные на зарубежный счет, подлежат налогообложению в соответствии с украинским законодательством. Это может включать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или налог на прибыль предприятий в зависимости от организационно-правовой формы ФЛП.

Для ФЛП ставка НДФЛ составляет 18% от дохода. При использовании единого налога для ФЛП применяются ставки в соответствии с избранной группой единого налога.

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