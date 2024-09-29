Летом 2024 года айтишники значительно снизили активность в регистрации ФЛП — исследование Сегодня 19:09

Летом 2024 года айтишники значительно снизили активность в регистрации ФЛП — исследование

В период с июня по август 2024 года количество новых ФЛП, зарегистрированных в ІТ-отрасли, существенно уменьшилось по сравнению с 2023 годом. Было зарегистрировано 9100 ФЛП против 11 600 в предыдущем году, что составляет снижение на 21%.

Об этом свидетельствуют данные аналитики You Control Market.

Если же сравнивать с 2021 годом, то есть до полномасштабного вторжения, то падение вообще составляет 48% (18 700 новых ІТ-ФЛП зарегистрировано летом 2021 года).

«К тому же количество закрытых ІТ ФЛПов за летние месяцы 2024 года выросло на 157%, по сравнению с этим же периодом 2021 года: 8800 против 3400», — отмечается в аналитике.

В то же время летом нынешнего года регистрация ФЛП снизилась в целом на 19,8%, если сравнить с летом 2023 года, что мало отличается от показателей именно в ІТ-отрасли.

Напомним, летом 2024 года женщины открыли рекордное количество ФЛП за последние четыре года. Однако общее количество физических лиц-предпринимателей все еще меньше, чем в 2023 и 2021 годах.

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