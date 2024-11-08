Повышение налогов: Шмыгаль объяснил, на какие сферы пойдут средства — Finance.ua

Повышение налогов: Шмыгаль объяснил, на какие сферы пойдут средства Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Повышение налогов: Шмыгаль объяснил, на какие сферы пойдут средства

Украине необходимо было повысить налоги, поскольку за время полномасштабной войны возросло количество граждан, привлеченных к обороне. Все средства, вырученные с налогов, пойдут на финансирование сектора обороны.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

Отвечая на вопрос журналистки, как он оценил бы принятие закона о повышении налогов, премьер подчеркнул, что это было жизненно необходимо. По словам Шмыгаля, за 2,5 года большой войны в Украине не повышали налогов и даже не начали предоставлять льготы бизнесу. Но пока Украина дошла до того предела, когда просто жизненная необходимость платить средства военным.

«Вы знаете, что мобилизация продолжается, количество мобилизованных 250 000, это плюс к тем, к тому количеству Вооруженных сил, с которым мы прошли эти 2,5 года. Этим людям нужно платить заработную плату, их нужно обеспечивать должным образом и качественно, а эта ответственность лежит на наших с вами плечах», — заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что партнеры финансируют бюджет только в части невоенных расходов.

По его словам, все социальные бюджетные расходы Украина финансирует за счет партнёрских средств. В то же время все собранные средства с налогов идут на финансирование оборонного сектора.

«Военный сбор, повышение которого подано правительством в парламент и поддержано парламентом, будет весь направлен на выплату денежного обеспечения Вооруженных сил Украины», — резюмировал глава правительства.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада в четверг, 10 октября, приняла во втором чтении закон об увеличении налогов 11 416-д. Речь идет об исторически большом увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем;

один из авторов законодательных изменений, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев утверждает, что «из плохих решений правительство выбрало «то, которое показалось менее плохим»;

в НБУ говорят, что повышение налогов будет оказывать почти нулевое влияние на инфляцию. Увеличение налогов с граждан компенсируется расходами из бюджета.

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