«Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне порушення Конституції», — Гетманцев Сьогодні 14:37

«Підвищення податків „заднім числом“ — це правильне порушення Конституції», — Гетманцев

10 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон, який суттєво підвищує податки для громадян, причому в деяких моментах робить це «заднім числом». Так, для фізичних осіб-підприємців це підвищення почнеться з 1 жовтня, притому що закон станом на 15 жовтня досі не підписано президентом і не опубліковано. Один з авторів законодавчих змін, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, стверджує, що це «правильне» порушення Конституції, бо воно начебто зроблене для загального блага.

Про це він сказав в інтерв’ю Економічній правді

Депутат стверджує, що без порушення Конституції податки довелося б підвищувати ще більше. Тому основний закон порушили в інтересах громадян.

«У вересні-жовтні ми були перед дилемою: або вводимо в дію закон з листопада і піднімаємо ставки ще більше (бо сума потреби нікуди не дівається) або все ж таки робимо це першим жовтня. Ну, і з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим… Тільки виключність обставин змусила нас це рішення ухвалити», — розповів нардеп.

Він додав, що порушення Конституції законом відбудеться лише «в частині ФОПів». Для інших громадян податки підвищаться з моменту набрання законом чинності.

Однак доктор юридичних наук Гетманцев бачить певні юридичні моменти, які дозволяють йому виправдати й такий підхід. За його словами, хоч закон і порушує Конституцію, але він конституційний.

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«Але якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний. Є рішення, яким Конституційний суд протлумачив, що означає зворотна дія в часі. І він зазначив, що це стосується тих випадків, коли норми регулюють відносини, які розпочалися і були завершені до дати набуття чинності норми», — уточнив нардеп.

А відносини ФОПів з державним бюджетом, стверджує він, якраз розтягнуті у часі і на момент прийняття норми не зовсім завершені.

«Якщо ми говоримо про третій чи четвертий квартал, то тут відносини точно не завершені… Ми ж розуміємо, що у ФОПів квартальна звітність. За четвертий квартал вони подадуть її на початку наступного року і вже тоді будуть платити новий податок… Але дійсно, це погане рішення. Тобто, тут у нас немає дискусії», — стверджує Гетманцев.

На питання про практичне застосування нових норм, зокрема щодо оподаткування зарплат, які вже частково виплачені, Гетманцев відповів, що друга частина зарплати буде оподатковуватися за новою ставкою.

Загалом автор законопроєкту пропонує не акцентувати на порушенні Конституції, а задовольнитися тим, що підняття податків — це правильне і своєчасне рішення.

«Але за своєю суттю це рішення правильне. Якщо немає грошей на армію, то де їх брати? Їх необхідно брати в людей, розкладаючи цей податок порівну на всіх. Мені здається, що будь-які дискусії на цю тему, які ми чули у залі парламенту, у соцмережах чи від псевдоекспертів про те, що не потрібно піднімати податки — дискредитують нас як країну», — резюмував Гетманцев.

Положення законопроєкту про підвищення податків:

для усіх, окрім військовослужбовців, військовий збір збільшується з 1,5% до 5% доходу;

для ФОПів ІІІ групи військовий збір встановлюється у розмірі 1% від доходу;

підвищуються податки для 1 та 2 групи ФОП;

передбачається сплата банками 50% від цьогорічного прибутку;

збільшується МПЗ для земель;

25% податку на прибуток для фінкомпаній;

впроваджується помісячна звітність з ПДФО (з січня 2025);

збільшується рента на видобуток щебеню;

звільняється від оподаткування Національний кешбек.

Комерсант Український За матеріалами:

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