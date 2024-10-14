Підвищення податків «заднім числом» збільшить зарплатну тінь в Україні на 10% — Advanter Group — Finance.ua

Підвищення податків «заднім числом» збільшить зарплатну тінь в Україні на 10% — Advanter Group
Через ретроспективне підвищення податків з 1 жовтня бізнес починає переводити працівників «в тінь».
Про це під час Бізнес-форуму «Зроблено в Україні» повідомив засновник Advanter Group Андрій Длігач.
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«Держава навчилась заднім числом змінювати правила гри, тому з 1 жовтня багато підприємців переводять працівників у тіньовий сектор. За нашими підрахунками, це на 10 відсоткових пунктів збільшить тінь в Україні», — зазначив Длігач.
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У коментарі ЕП він уточнив, що йдеться про тінь у секторі заробітної плати, яка наразі становить 35%. Тобто, понад як третина суми сплачених зарплат в Україні — неофіційні.
Такі розрахунки Advanter Group отримав в результаті моделювання на основі даних 220 компаній різних сфер та масштабів.
Так, для більшості компаній стає вигідним скорочення персоналу, або повернення до практики «зарплат у конвертах».
Длігач є сторонником підвищення податку на додану вартість замість підвищення військового збору, адже ПДВ сплачують всі, а ВЗ — лише «білий» бізнес, який і так сплачує податки. На його думку підвищення військового збору є проблемою, адже не призведе до суттєвого збільшення надходжень до держбюджету, а може навіть збільшити витрати.
«За нашими підрахунками, підняття ПДВ на 2% принесе бюджету 77 мільярдів гривень, а підвищення військового збору — до втрати 40 мільярдів, оскільки держава буде змушена паралельно підняти зарплати „бюджетникам“. Якщо без підвищення для бюджетників, то збір принесе близько 30 млрд грн, або вдвічі менше, ніж міг би ПДВ», — зазначив засновник Advanter Group у коментарі для ЕП. При цьому, згідно моделювання, таке підвищення ПДВ майже б не вплинуло на тінізацію зарплат.
Він додає, що наразі бізнес змушений піднімати зарплати у конкуренції за дефіцитні кадри, тож додаткове підвищення військового збору ще більше підштовхує компанії до тінізації.
Основними аспектами позитивного бізнес-клімату для України Длігач, зокрема, назвав верховенство права, прозору систему мобілізації та бронювання, реформи податкової та митниці, прозору ліберальну податкову систему, дерегуляцію та подолання контрабанди.
Нагадаємо, у четвер 10 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11 416-д щодо збільшення податків. При цьому, Рада не стала підвищувати військовий збір для військових. Він залишився 1,5%.
Основні зміни:
- з 1 жовтня 2024 року військовий збір на зарплати всіх фізичних осіб ретроспективно зросте з 1,5% до 5%;
- з 1 січня 2025 року військовий збір на інші доходи громадян (крім зарплат) також збільшиться з 1,5% до 5%.
- для ФОПів 1, 2 та 4 груп введуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, ФОПи 3 групи сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.
- підвищений ретроспективний податок на прибуток для банків за ставкою 50% за 2024 рік;
- нові податки для небанківських установ, платежі для АЗС, обмінний пунктів.
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