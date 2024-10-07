У Мінфіні пояснили важливість історичного підвищення податків (інфографіка) — Finance.ua
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У Мінфіні пояснили важливість історичного підвищення податків (інфографіка)

Казна та Політика
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У Мінфіні пояснили важливість історичного підвищення податків (інфографіка)
У Мінфіні пояснили важливість історичного підвищення податків (інфографіка)
Всі податки у держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони, але навіть їх не вистачає. Тому важливо ухвалити податкові зміни у другому читанні.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
У Мінфіні пояснили важливість історичного підвищення податків (інфографіка)
«Всі зібрані податки у держбюджеті спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Проте навіть їх не вистачає, тому залишок покривається з інших джерел, у тому числі неподаткових доходів та внутрішніх запозичень», — йдеться у повідомленні.
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Міністерство пише, що попри зростання витрат, ставки податків не змінювалися з початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році навіть було запроваджено пільги.
Вже у 2023 році податкові надходження до бюджету становили 32,4% від ВВП, що все ще нижче за довоєнні показники 2013 року (37%) та 2021 року (33,1%), та середній рівень країн ОЕСР (34%).
Для забезпечення фінансування оборони у 2024−2025 роках необхідно ухвалити зміни до Податкового кодексу у другому читанні, йдеться у повідомленні Мінфіну.
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Довідка Finance.ua:

  • Міністерство фінансів України знизило очікування надходжень від законопроєкту № 11 416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев. Згідно з документом, який він оприлюднив, на наступний рік очікування надходжень у результаті ухвалення зазначеного законопроєкту також знизилися: із 350 млрд грн до 136,2 млрд грн.
  • Підвищення податків — це та історія, яку ми неминуче маємо пройти. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону. «Війна вона досить ненажерлива, вона зжирає все. І те, що ми зараз виходимо на 2,2 трильйона гривень на сектор безпеки та оборони — це вже є такий викликом, на який ми маємо реагувати. Тому підвищення податків — це та історія, яку ми неминуче маємо пройти».
За матеріалами:
Finance.ua
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