Підвищення податків «принесе» бюджету 30 млрд гривень цьогоріч, — Гетманцев Сьогодні 17:19 — Казна та Політика

Підвищення податків «принесе» бюджету 30 млрд гривень цьогоріч, — Гетманцев

Ухвалене Верховною Радою підвищення податків збільшить надходження у держбюджет-2024 на 30 млрд гривень.

Про це журналістам сказав депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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«Ми рахуємо, що в цьому році це (надходжень) буде 30 мільярдів гривень (до бюджету)», — так він відповів на запитання про результати підвищення військового збору.

За його словами, у 2025 році надходження у бюджет складуть вже 135 млрд гривень.

Гетманцев звинуватив опозицію у «збитті» правки до законопроєкту, яка надавала пільги щодо оподаткування.

Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня Верховна Рада підвищила податки.

Ухвалений у першому читанні законопроєкт передбачає підвищення військового збору (ВЗ) на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме:

підвищення ставки з 1,5% до 5%;

при цьому військовий збір для військових залишається на рівні 1,5%;

встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;

встановлення ВЗ для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної ЗП.

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