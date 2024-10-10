Підвищення податків «принесе» бюджету 30 млрд гривень цьогоріч, — Гетманцев
Ухвалене Верховною Радою підвищення податків збільшить надходження у держбюджет-2024 на 30 млрд гривень.
Про це журналістам сказав депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Ми рахуємо, що в цьому році це (надходжень) буде 30 мільярдів гривень (до бюджету)», — так він відповів на запитання про результати підвищення військового збору.
За його словами, у 2025 році надходження у бюджет складуть вже 135 млрд гривень.
Гетманцев звинуватив опозицію у «збитті» правки до законопроєкту, яка надавала пільги щодо оподаткування.
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Нагадаємо, у четвер, 10 жовтня Верховна Рада підвищила податки.
Ухвалений у першому читанні законопроєкт передбачає підвищення військового збору (ВЗ) на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме:
- підвищення ставки з 1,5% до 5%;
- при цьому військовий збір для військових залишається на рівні 1,5%;
- встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;
- встановлення ВЗ для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної ЗП.
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