Рада ухвалила історичне збільшення податків — Finance.ua

Рада ухвалила історичне збільшення податків
Верховна Рада у четвер, 10 жовтня, ухвалила у другому читанні закон про збільшення податків 11 416-д. Ідеться про історично велике збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.
Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, за проголосували 247 народних депутатів.
За його словами, до документа мали розглянути понад 1300 правок.
«Традиційно, зараз 1300+ правок до ночі і завтра зранку хочуть голосувати в цілому», — написав Железняк напередодні.
Законопроєкт передбачає, зокрема:
- збільшення податків для 1, 2, 4 групи ФОП, для них встановлюється військовий збір у розмірі 10%;
- запровадження авансових внесків для АЗС;
- встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;
- встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;
- помісячна звітність щодо ПДФО.
Також Железняк зазначив, що закон прийдеться переголосовувати.
«Я б зараз не сказав, що закон про податки прийнято… Як я і писав, під час розгляду збили правку № 988. Для розуміння, ця правка — це половина закону, вона фізично викладена на 10-ти сторінках А4. Тому, мені здається, що доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу. Я думаю, там тепер багато юридичних проблем з текстом», написав нардеп.
Як написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, підвищення податків для військових не буде — він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.
«Підвищення податків для військових не буде. Рада щойно проголосувала правку, яка відміняє збільшення податку для військових», — написав він.
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