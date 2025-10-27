День фінансів: зміни до плану Ukraine Facility, 70 тис. грн на авто, виведення коштів на купівлю нерухомості Сьогодні 17:33

День фінансів: зміни до плану Ukraine Facility, 70 тис. грн на авто, виведення коштів на купівлю нерухомості

В понеділок, 27 жовтня, Finance.ua зібрав найкорисніші застосунки для бізнесу, а також поговорив з українськими компаніями та платформами, які довели: автоматизація — це не про витрати, а про інвестицію в швидкість і якість.

🧐Про це читайте в нашій статті:

Зміни до плану Ukraine Facility

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Оновлення Плану відбулося у плановому порядку, згідно з процедурами, передбаченими архітектурою програми. Рада Європейського Союзу схвалила зміни до Плану України в межах програми Ukraine Facility, які у серпні 2025 року затвердив Кабінет Міністрів.Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Оновлення Плану відбулося у плановому порядку, згідно з процедурами, передбаченими архітектурою програми.

100 днів Уряду: Свириденко розповіла про досягнуте

Кабмін показав перші 24 жовтня минуло 100 днів із моменту формування нового уряду під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко.Кабмін показав перші результати роботи, зосереджені на пріоритетах безпеки, економічної та соціальної стабільності, енергетики та підтримки прифронтових громад.

Чи спрацюють санкції проти рф

. Подробиці — Як пише Reuters, на ринку сирої нафти поширена думка, що західні санкції проти російського експорту є досить безглуздими, оскільки ринок швидко знаходить способи забезпечити потік вантажів. Це означає, що будь-які нові заходи, що вживаються, призводять лише до швидкоплинного підвищення цін, яке зникає перед обличчям реальності практично безперервних потоківПодробиці — за посиланням.

Податкові реформи

У жовтні відбулася чергова місія МВФ, під час якої представники фонду, Міністерства фінансів та ДПС обговорили виконання структурних маяків Меморандуму, реалізацію Національної стратегії доходів і подальші кроки з реформування податкового адміністрування, повідомляє пресслужба ДПС.

Також в Україні вдосконалюють взаємодію між податковою та банками.

До 70 тисяч гривень на авто і безкоштовне страхування

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що до кінця 2025 року в Україні запрацює програма відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності. Детально про цю програму дивіться тут

Де в Україні найдешевші і найдорожчі нові квартири

Український ринок новобудов поступово виходить на стабільніший етап розвитку. Кількість житлових проєктів, що стартують, зростає, а темпи здорожчання «квадратів» — навпаки, сповільнюються.

Також стало відомо, за якими критеріями купують житло українці.

🏦До речі, першим серйозним викликом для майбутніх власників нерухомості в Європі стає виведення коштів з України. Без належної підготовки існує високий ризик натрапити на труднощі на митниці, у банках, або з європейськими фінансовими регуляторами. Про це читайте нашій статті:

Чого очікувати від курсу цього тижня

. Про це В останній тиждень жовтня, рух курсу валют, ймовірно, буде контрольованим, із залежностями від зовнішніх сигналів щодо монетарної політики, поведінки Національного банку та поточних надходжень валютиПро це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

📽️ У світі наближається фінансове цунамі, а українці все активніше купують валюту.

До вашої уваги традиційний прогноз курсу на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва.

Україна готує стратегію повернення громадян

. Як повідомив міністр Денис Улютін, примусово повернути громадян не можна, а процес має базуватися на їхньому бажанні. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над Стратегією повернення українців з-за кордону Як повідомив міністр Денис Улютін, примусово повернути громадян не можна, а процес має базуватися на їхньому бажанні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.