Податкові реформи: ДПС та МВФ назвали ключові напрямки Сьогодні 12:23

Податкові реформи: ДПС та МВФ назвали ключові напрямки

Державна податкова служба України спільно з Міжнародним валютним фондом працює над глибоким оновленням податкової системи.

У жовтні відбулася чергова місія МВФ, під час якої представники фонду, Міністерства фінансів та ДПС обговорили виконання структурних маяків Меморандуму, реалізацію Національної стратегії доходів і подальші кроки з реформування податкового адміністрування, повідомляє пресслужба ДПС.

В. о. голови ДПС Леся Карнаух підкреслила, що спільна мета — зробити податкову систему сучасною, прозорою та зрозумілою для бізнесу і громадян.

Читайте також Податкова назвала галузі-лідери у наповненні держбюджету

«Спільно з нашими партнерами працюємо над реальними змінами в податковій, посиленням спроможності інституції, прозорістю процесів і довірою бізнесу та суспільства», — зазначила Карнаух.

Управління змінами

У ДПС діє чітка дорожня карта реформ. Визначені стратегічні цілі та ключові етапи модернізації податкової системи, зокрема вдосконалення процедур адміністрування та оптимізація внутрішніх процесів.

Система управління ризиками

Оновлено ризик-орієнтований підхід до перевірок платників податків. Методологія відбору суб’єктів із найвищими податковими ризиками враховує вид діяльності, систему оподаткування та особливості трансфертного ціноутворення. Це має забезпечити справедливий контроль і зменшити тиск на сумлінних платників.

Читайте також Автоматичне стягнення боргів та сплата податків у «Дії»: що нового готує ДПС

Е-аудит: новий рівень податкового контролю

ДПС завершує впровадження системи е-аудиту, яка об’єднує всі інформаційно-комунікаційні інструменти служби в єдиний цифровий простір. Пілотне тестування стандарту SAF-T UA відбувається за участю великих платників податків — це важливий крок до повної цифровізації перевірок.

Управління податковим боргом

Податкова служба спільно з Мінфіном, Казначейством, НБУ та платіжними сервісами тестує електронний формат надсилання платіжних інструкцій. Наступний етап — створення підсистеми «Робота з боргом», що базуватиметься на найкращих світових практиках управління заборгованістю.

Довіра та доброчесність

Один із пріоритетів ДПС — підвищення етичних стандартів роботи. Зараз формується нова Антикорупційна програма на 2026−2028 роки та Кодекс етичної поведінки податківців. Ці документи враховують рекомендації міжнародних партнерів і мають зміцнити довіру до служби.

Раніше Finance.ua повідомляв , що Державна податкова служба за результатами аналізу звітності за червень 2025 року виявила 3,5 тисячі суб’єктів господарювання, у яких кількість активних РРО/ПРРО більш ніж на дві одиниці перевищувала кількість офіційно оформлених працівників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.