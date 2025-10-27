0 800 307 555
Через шатдаун американські військові можуть залишитися без зарплат

Світ
17
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що починаючи з другої половини листопада уряд не зможе виплачувати заробітну плату військовим, якщо шатдаун продовжиться.
Про це він заявив у інтерв’ю CBS News.
Бессент повідомив, що наразі Пентагон використовує резервні кошти для виплати зарплат військовим, проте після 15 листопада це стане неможливим.
«Ми змогли виплатити зарплати військовим середнього рівня цього місяця. Думаю, що з листопада ми зможемо продовжити виплати, але після 15 листопада наші військовослужбовці, які ризикують своїм життям, залишатимуться без зарплати», — додав міністр фінансів США.
Нагадаємо, 14 жовтня Адміністративно-бюджетне управління Білого дому повідомило, що виплата зарплат військовим та правоохоронцям продовжиться, попри часткову зупинку фінансування. Адміністрація також готує нові скорочення державного апарату.
1 жовтня уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулося після того, як Конгрес і Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Усе тому, що демократи в тимчасовому плані фінансування уряду хочуть врахувати субсидії на охорону здоров’я, аби в американців був доступ до якісної медицини за невисоку оплату.
Білий дім на тлі шатдауну вже склав список федеральних установ США, де мають пройти масові звільнення держслужбовців.
За матеріалами:
suspilne.media
