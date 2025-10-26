0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до мінімуму за рік

Світ
27
Темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до мінімуму за рік
Темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до мінімуму за рік
Економічне зростання Китаю у третьому кварталі 2025 року сповільнилося до найнижчого рівня за останні дванадцять місяців.
Про це повідомляє Reuters.

Причини уповільнення

ВВП країни зріс на 4,8% у річному вимірі — відповідно до прогнозів, але нижче за показники другого кварталу, коли зростання становило 5,2%.
Читайте також
Експерти пов’язують уповільнення з послабленням внутрішнього попиту, який залишається слабкою ланкою економіки.
Незважаючи на активне виробництво та експорт, китайський ринок дедалі більше демонструє структурні дисбаланси — надмірну залежність від зовнішніх продажів і стагнацію споживчої активності.
За словами економістки ING Лінн Сонг, досягнення урядом річного цільового показника зростання у 5% може знизити терміновість нових стимулюючих заходів.
Водночас вона наголосила, що слабка довіра бізнесу, скорочення інвестицій і затяжне падіння цін на житло потребують негайного реагування з боку влади.
Читайте також
Аналітики припускають, що Пекін може використати нинішню «стійкість» у макроекономічних даних як аргумент під час майбутніх переговорів із США, які мають відбутися цього тижня в Малайзії.
Ймовірно, ця тема також буде обговорюватися на запланованій зустрічі лідерів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї.
Попри скорочення експорту до США на 27% у річному вимірі, Китай зумів частково компенсувати втрати завдяки зростанню поставок до ЄС, Південно-Східної Азії та Африки — на 14%, 15,6% і 56,4% відповідно.
Читайте також
Разом із тим, спад у роздрібних продажах до мінімуму за останні 10 місяців свідчить про подальшу слабкість внутрішнього ринку. Це створює ризики для бізнесу та може змусити уряд повернутися до стимулювання споживчої активності.
У помісячному вимірі економіка зросла на 1,1% - трохи більше за очікування аналітиків, які прогнозували 0,8%. Загалом за дев’ять місяців 2025 року ВВП Китаю зріс на 5,2%, що дає підстави сподіватися на виконання річного урядового прогнозу.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems