Темпи зростання економіки Китаю сповільнилися до мінімуму за рік

Економічне зростання Китаю у третьому кварталі 2025 року сповільнилося до найнижчого рівня за останні дванадцять місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Причини уповільнення

ВВП країни зріс на 4,8% у річному вимірі — відповідно до прогнозів, але нижче за показники другого кварталу, коли зростання становило 5,2%.

Експерти пов’язують уповільнення з послабленням внутрішнього попиту, який залишається слабкою ланкою економіки.

Незважаючи на активне виробництво та експорт, китайський ринок дедалі більше демонструє структурні дисбаланси — надмірну залежність від зовнішніх продажів і стагнацію споживчої активності.

За словами економістки ING Лінн Сонг, досягнення урядом річного цільового показника зростання у 5% може знизити терміновість нових стимулюючих заходів.

Водночас вона наголосила, що слабка довіра бізнесу, скорочення інвестицій і затяжне падіння цін на житло потребують негайного реагування з боку влади.

Аналітики припускають, що Пекін може використати нинішню «стійкість» у макроекономічних даних як аргумент під час майбутніх переговорів із США, які мають відбутися цього тижня в Малайзії.

Ймовірно, ця тема також буде обговорюватися на запланованій зустрічі лідерів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Південній Кореї.

Попри скорочення експорту до США на 27% у річному вимірі, Китай зумів частково компенсувати втрати завдяки зростанню поставок до ЄС, Південно-Східної Азії та Африки — на 14%, 15,6% і 56,4% відповідно.

Разом із тим, спад у роздрібних продажах до мінімуму за останні 10 місяців свідчить про подальшу слабкість внутрішнього ринку. Це створює ризики для бізнесу та може змусити уряд повернутися до стимулювання споживчої активності.

У помісячному вимірі економіка зросла на 1,1% - трохи більше за очікування аналітиків, які прогнозували 0,8%. Загалом за дев’ять місяців 2025 року ВВП Китаю зріс на 5,2%, що дає підстави сподіватися на виконання річного урядового прогнозу.

