Трамп підвищує для Канади мита на товари через канадську антитарифну рекламу

Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на товари з Канади на 10% у відповідь на рекламу, спонсоровану урядом провінції Онтаріо, яка критикувала американські тарифи.
Про це пише The Guardian.
«Через серйозне перекручування фактів і ворожі дії я підвищую мита на Канаду на 10% понад те, що вони платять зараз», — заявив він.
Реклама, яка викликала обурення Білого дому, містила уривки з промови Рональда Рейгана 1987 року про шкоду торговельних бар’єрів.
Вона вийшла в ефір під час трансляції першого матчу Світової серії між Toronto Blue Jays і Los Angeles Dodgers.
Трамп назвав рекламу «шахрайською» та додав, що «вона має бути негайно знята з ефіру».
На його переконання, «єдина мета» реклами полягає в «надії Канади, що Верховний суд США прийде на „допомогу“ щодо тарифів, які вони використовували роками, щоб нашкодити США».
Прем’єр провінції Онтаріо Дуг Форд заявив, що реклама буде призупинена з понеділка — після консультацій із федеральним урядом Канади. За його словами, Оттава прагне відновити торговельні переговори зі США.
За матеріалами:
Espreso.tv
Податки
