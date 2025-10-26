Майже кожен третій регіон ЄС живе бідніше за середній рівень
У 2024 році майже кожен третій регіон Євросоюзу живе бідніше, ніж середньо по ЄС. Найважче людям у французькій Гайані, на півдні Італії та в іспанських Мелільї й Сеуті — там понад половина мешканців під загрозою бідності або соціальної ізоляції. Натомість найбільш забезпечено живуть у північній Італії, Чехії та Словаччині.
Про це йдеться у матеріалі Eurostat.
Де у ЄС найвищий рівень бідності
У 93 із 243 регіонів люди живуть гірше, ніж у середньому по ЄС. Там більше ніж 21% населення — під загрозою бідності або соціальної ізоляції.
Найскладніша ситуація — у французькій заморській території Гайана, де майже 60% людей ризикують опинитися за межею бідності.
На другому та третьому місцях — південні регіони Італії Калабрія (48,8%) і Кампанія (43,5%). Схожі показники і в іспанських містах Мелілья (44,5%) та Сеута (42,2%) на півночі Африки.
Усього 25 регіонів ЄС мають дуже високий рівень бідності — понад третину населення у кожному з них живе в складних умовах.
Найбільше таких регіонів — у Греції, Болгарії, Італії, Іспанії та Румунії. До цього переліку потрапили навіть багатші країни, зокрема Бельгія (столиця Брюссель) і Німеччина (регіон Бремен).
Регіони з найнижчим рівнем бідності у ЄС
На іншому полюсі — 26 найбільш благополучних регіонів, де ризик бідності нижчий за 12,5%.
Найкраща ситуація в північній Італії, де автономна провінція Больцано показала найнижчий рівень у всьому ЄС — лише 6,6% людей під загрозою бідності.
Далі йдуть регіони Чехії (зокрема Південно-Західний — 8,8%), Словаччини (Братиславський край — 8,6%), а також Бельгії, Австрії, Польщі, Словенії, Хорватії й Угорщини.
Загалом ці дані показують, що рівень життя у ЄС залишається дуже нерівним. Західна та Північна Європа живуть заможніше, тоді як південь і схід усе ще борються з бідністю та соціальною ізоляцією.
Finance.ua вже писав, що з 2022 року рівень бідності українців суттєво зріс, а нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним та не відображає реальних потреб. Зараз рівень бідності населення в Україні, за даними Світового банку, за 2 роки зріс майже удвічі — з 20% до 37%.
