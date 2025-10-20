Біткоїн досяг 110 тисяч доларів на тлі стабілізації у торговельній війні США-Китай Сьогодні 13:33

Біткоїн відновився до 110 тисяч доларів США на тлі очікувань зниження процентних ставок ФРС та стабілізації торговельної війни між США і Китаєм. Інші криптовалюти, такі як Ефір, XRP, BNB, Solana, Cardano та Dogecoin, також показали зростання.

Криптовалюта біткоїн відновлюється до 110 тис. доларів США. Серед подій, які вплинули на новий рівень котирування, очікування змін в кінці жовтня Федеральною резервною системою (ФРС) процентних ставок. Ідеться також про стабілізацію у економічному протистоянні між Вашингтоном і Пекіном.

Понеділок, 20 жовтня, почався з даних щодо відновлення високої ціни біткойна — на сьогодні досягнуто рівень 110 тис. доларів США. Вказується, що криптовалюта отримала підтримку від стійких прогнозів, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в кінці жовтня, а також від більш широкого зростання цін на ризикові активи.

Крім того, важливим фактором стає усвідомлення певного заспокоєння у світлі торговельної війни між США і Китаєм. Міністр фінансів США Скотт Бессент оголошував, що цього тижня планується продовження торговельних переговорів на високому рівні з китайськими міністрами.

Загальні ціни на криптовалюти зросли. Серед того, що слід зазначити — це відновлення біткоїна в понеділок. Пояснюється також, що більшість альткоїнів зафіксували різке відновлення після нещодавніх втрат.

