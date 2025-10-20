0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Біткоїн досяг 110 тисяч доларів на тлі стабілізації у торговельній війні США-Китай

0
Біткоїн досяг 110 тисяч доларів на тлі стабілізації у торговельній війні США-Китай
Біткоїн досяг 110 тисяч доларів на тлі стабілізації у торговельній війні США-Китай
Біткоїн відновився до 110 тисяч доларів США на тлі очікувань зниження процентних ставок ФРС та стабілізації торговельної війни між США і Китаєм. Інші криптовалюти, такі як Ефір, XRP, BNB, Solana, Cardano та Dogecoin, також показали зростання.
Криптовалюта біткоїн відновлюється до 110 тис. доларів США. Серед подій, які вплинули на новий рівень котирування, очікування змін в кінці жовтня Федеральною резервною системою (ФРС) процентних ставок. Ідеться також про стабілізацію у економічному протистоянні між Вашингтоном і Пекіном.
Понеділок, 20 жовтня, почався з даних щодо відновлення високої ціни біткойна — на сьогодні досягнуто рівень 110 тис. доларів США. Вказується, що криптовалюта отримала підтримку від стійких прогнозів, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в кінці жовтня, а також від більш широкого зростання цін на ризикові активи.
Крім того, важливим фактором стає усвідомлення певного заспокоєння у світлі торговельної війни між США і Китаєм. Міністр фінансів США Скотт Бессент оголошував, що цього тижня планується продовження торговельних переговорів на високому рівні з китайськими міністрами.
Загальні ціни на криптовалюти зросли. Серед того, що слід зазначити — це відновлення біткоїна в понеділок. Пояснюється також, що більшість альткоїнів зафіксували різке відновлення після нещодавніх втрат.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems