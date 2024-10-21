Повышение НДС — наиболее эффективный потенциальный источник дополнительных доходов — меморандум с МВФ Сегодня 20:22 — Казна и Политика

Повышение НДС — наиболее эффективный потенциальный источник дополнительных доходов — меморандум с МВФ

Правительство Украины готово оперативно принять дополнительные налоговые меры в случае необходимости и рассматривает повышение основной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) как наиболее эффективный потенциальный источник дополнительных доходов на этом этапе.

Об этом говорится в опубликованном меморандуме об экономической и финансовой политике по 5-му пересмотру программы EFF с МВФ.

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«На этом этапе мы по-прежнему очень подвержены потенциальным потрясениям, а наше пространство для маневра в пределах текущего пакета ресурсов жестко ограничено. Поэтому для обеспечения выполнения бюджета мы будем реагировать на дефицит доходов или новые потребности в расходах повышением налогов», — отмечается в документе.

В дополнение к оптимизации налоговых льгот правительство обещает усилить мобилизацию доходов путем разработки комплексного пакета мер на послевоенный период по реформированию налогообложения выбросов CO2, анализу и оценке налогообложения добывающих отраслей и определению принципов налогообложения виртуальных активов, которые бы соответствовали правилам ЕС. «Работа в нескольких из этих отраслей уже начата и будет поддержана технической помощью от МВФ и других партнеров по развитию», — отмечается в меморандуме.

Согласно ему, в частности, идет работа по разработке законодательства о налогообложении медицинской марихуаны.

«В будущем, когда позволят условия, мы рассмотрим реформы, которые сделают налоговую систему более справедливой (например, за счет более прогрессивного налога на доходы физических лиц). Также, согласно Национальной стратегии доходов, мы планируем провести комплексную реформу системы упрощенного налогообложения с целью ограничения возможностей для злоупотреблений», — говорится в документе.

Правительство уточняет, что реформа «упрощенки» будет направлена ​​на минимизацию возможностей для среднего и крупного бизнеса законно уклоняться от уплаты налогов или скрывать от налогообложения объемы реализации товаров и услуг, в том числе незаконно импортированных или производимых, а также будет направлена ​​на то, чтобы сделать экономически нецелесообразным использование «упрощенки» для выплаты зарплаты.

В то же время оно напоминает, что такие реформы «упрощенки» требуют административных реформ, в частности, для обеспечения конфиденциальности налоговых данных в системах Госналогслужбы и предоставления налоговым органам доступа к данным об объемах средств на счетах налогоплательщиков в банках.

Как отмечается в меморандуме, продолжается работа над законопроектом для введения требований к отчетности для операторов цифровых платформ и международного обмена данными, что позволит Госналогслужбе получать данные от операторов цифровых платформ и международных органов о доходах физических лиц, получающих доходы без регистрации частного предпринимательства или использующих «упрощенку». Этот законопроект будет внесен в парламент до конца апреля 2025 года, и это новый структурный маяк программы.

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В свою очередь эксперты МВФ в документах к обновленной по результатам 5-го пересмотра программы EFF считают вероятным новое повышение налогов, учитывая, что обрезанный по сравнению с начальным проектом принятый «ресурсный» закон оставил в бюджете 2025 года значительно меньше места для поглощения потенциальных шоков, особенно после значительных внутренних заимствований, которые будут до конца 2024 года.

«Таким образом, если возникнут непредвиденные потребности в расходах и/или доходы начнут отставать, власти обязались ввести дополнительные налоговые меры, которые позволят сохранить дефицит управляемым и компенсировать влияние любого шока на долг», — отметил Фонд, также считая повышение основной ставки НДС наиболее целесообразным, поскольку она эффективна, имеет более широкую базу, которая может охватить неформальный сектор, и полностью идет в общий фонд государственного бюджета.

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По мнению МВФ, реформы по стимулированию мобилизации внутренних доходов в рамках Нацстратегии доходов являются первоочередной задачей.

«Власти подтвердили свою приверженность оптимизации так называемой упрощенной налоговой системы, которая предоставляет широкие возможности для уклонения от уплаты налогов, в среднесрочной перспективе», — отметил Фонд.

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Параллельно необходимо будет активизировать усилия по борьбе с уклонением от уплаты налогов и повышением целостности Госналогслужбы и Гостаможслужбы, это необходимо не только для мобилизации большего количества ресурсов, но и для повышения справедливости, эффективности и общественной поддержки налоговой системы, добавил МВФ.

В документах отмечается, что Украина обязалась достичь целевого показателя первичного профицита в размере от 0,5% до 1,5% ВВП на среднесрочную перспективу после войны, что соответствует восстановлению фискальной и долговой устойчивости.

«Таким образом, доходы, особенно налоги, должны будут оставаться на повышенном уровне в послевоенный период. Кроме того, любые заимствования должны будут производиться на достаточно льготных условиях, а доступ на международный рынок должен быть восстановлен позже и осмотрительно», — отмечает МВФ.

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