Повышение налогов: какие изменения ждут украинцев — Finance.ua

Повышение налогов: какие изменения ждут украинцев
10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11 416-д об историческом увеличении налогов для населения. За проголосовали 247 депутатов из присутствующих в сессионном зале.
Обо всех деталях мы пишем в статье:
Историческое увеличение налогов для населения: что изменится для украинцев
1. Повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников.
Для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, управления государственной охраны и государственной службы специальной связи и защиты информации ставку военного сбора оставили на уровне 1,5%. Те, кто выполняет боевые задания, по-прежнему освобождаются от уплаты военного сбора.
2. С 1 октября 2024 г. вводится военный сбор для всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП) I, II и IV групп в размере 10% от размера одной минимальной зарплаты (~800 грн ежемесячно).
3. С 1 октября 2024 г. вводится военный сбор в размере 1% от дохода для всех ФЛП и юридических лиц III группы единого налога.
4. Возврат к ежемесячной вместо квартальной объединенной отчетности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора (ВС) и единого страхового взноса (ЕСВ) с 1 января 2025 года.
5. Увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год.
6. Увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 года.
7. Введение ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник — юрлицо) и налог на доходы физлиц (если собственник — физлицо) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тысяч грн.
8. Привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников в евро.
Теперь ежеквартальный авансовый платеж за каждый обменный пункт составит:
- эквивалент 700 евро для Киева;
- эквивалент 600 евро — для города с населением более 50 тыс. человек;
- эквивалент 200 евро — для других населенных пунктов.
Это увеличение примерно в 1,5 раза больше, чем действующие налоги для обменных пунктов.
9. Увеличение на 14% минимального налогового обязательства для сельскохозяйственных земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 грн для пашни).
10. Утрата упрощенной системы налогообложения для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству больше 2 кварталов.
11. Повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина.
12. Увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.
13. Освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе «Национальный кешбэк».
14. Освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).
Поделиться новостью