Повышение налогов: какие изменения ждут украинцев — Finance.ua

Повышение налогов: какие изменения ждут украинцев Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Повышение налогов: какие изменения ждут украинцев

10 октября 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 11 416-д об историческом увеличении налогов для населения. За проголосовали 247 депутатов из присутствующих в сессионном зале.

Обо всех деталях мы пишем в статье:

1. Повышение со дня вступления в силу закона ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников.

Для военнослужащих ВСУ, СБУ, СВР, ГУР МО, Нацгвардии, пограничников, управления государственной охраны и государственной службы специальной связи и защиты информации ставку военного сбора оставили на уровне 1,5%. Те, кто выполняет боевые задания, по-прежнему освобождаются от уплаты военного сбора.

2. С 1 октября 2024 г. вводится военный сбор для всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП) I, II и IV групп в размере 10% от размера одной минимальной зарплаты (~800 грн ежемесячно).

3. С 1 октября 2024 г. вводится военный сбор в размере 1% от дохода для всех ФЛП и юридических лиц III группы единого налога.

4. Возврат к ежемесячной вместо квартальной объединенной отчетности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора (ВС) и единого страхового взноса (ЕСВ) с 1 января 2025 года.

5. Увеличение ставки налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год.

6. Увеличение ставки налога на прибыль для финансовых учреждений (кроме страховщиков) с 2025 года.

7. Введение ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль (если собственник — юрлицо) и налог на доходы физлиц (если собственник — физлицо) для каждой АЗС в размере от 30 до 60 тысяч грн.

8. Привязка авансовых взносов по налогу на прибыль для обменников в евро.

Теперь ежеквартальный авансовый платеж за каждый обменный пункт составит:

эквивалент 700 евро для Киева;

эквивалент 600 евро — для города с населением более 50 тыс. человек;

эквивалент 200 евро — для других населенных пунктов.

Это увеличение примерно в 1,5 раза больше, чем действующие налоги для обменных пунктов.

9. Увеличение на 14% минимального налогового обязательства для сельскохозяйственных земель и установление минимальной суммы такого обязательства за 1 га (1400 грн для пашни).

10. Утрата упрощенной системы налогообложения для IV группы, если долг по минимальному налоговому обязательству больше 2 кварталов.

11. Повышение ставки рентной платы на добычу щебня, песка и каолина.

12. Увеличение минимальных розничных цен на вина и винодельческую продукцию (коньяки и вермуты) на 50%.

13. Освобождение от налогообложения средств, начисленных по программе «Национальный кешбэк».

14. Освобождение от НДФЛ иностранной помощи, получаемой гражданами в других странах по временной защите (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения).

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