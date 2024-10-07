В Минфине объяснили важность исторического повышения налогов (инфографика) — Finance.ua
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В Минфине объяснили важность исторического повышения налогов (инфографика)

Казна и Политика
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В Минфине объяснили важность исторического повышения налогов (инфографика)
В Минфине объяснили важность исторического повышения налогов (инфографика)
Все налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны, но даже их не хватает. Поэтому важно принять налоговые изменения во втором чтении.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В Минфине объяснили важность исторического повышения налогов (инфографика)
«Все собранные налоги в госбюджете направляются на сектор безопасности и обороны. Однако даже их не хватает, поэтому остаток покрывается из других источников, включая неналоговые доходы и внутренние заимствования», — говорится в сообщении.
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Министерство пишет, что, несмотря на рост расходов, ставки налогов не изменялись с начала полномасштабного вторжения, в 2022 году даже были введены льготы.
Уже в 2023 году налоговые поступления в бюджет составили 32,4% от ВВП, что все еще ниже довоенных показателей 2013 года (37%) и 2021 года (33,1%) и средний уровень стран ОЭСР (34%).
Для обеспечения финансирования обороны в 2024—2025 годах необходимо принять изменения в Налоговый кодекс во втором чтении, говорится в сообщении Минфина.
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Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов Украины снизило ожидания поступлений от законопроекта № 11 416-д о повышении налогов со 125 млрд грн до 57,8 млрд грн. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев. Согласно документу, который он обнародовал, на следующий год ожидания поступлений в результате принятия указанного законопроекта также снизились: с 350 млрд. грн. до 136,2 млрд. грн.
  • Повышение налогов — это та история, которую мы неизбежно должны пройти. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона. «Война она достаточно прожорливая, она сжирает все. И то, что мы сейчас выходим на 2,2 триллиона гривен на сектор безопасности и обороны — это уже такой вызов, на который мы должны реагировать. Поэтому повышение налогов — это та история, которую мы неизбежно должны пройти».
По материалам:
Finance.ua
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