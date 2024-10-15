«Повышение налогов „задним числом“ — это правильное нарушение Конституции», — Гетманцев Сегодня 14:37

«Повышение налогов „задним числом“ — это правильное нарушение Конституции», — Гетманцев

10 октября Верховная Рада Украины приняла закон, который существенно повышает налоги для граждан, причем в некоторых моментах делает это «задним числом». Так, для физических лиц-предпринимателей это повышение начнется с 1 октября, притом что закон по состоянию на 15 октября до сих пор не подписан президентом и не опубликован. Один из авторов законодательных изменений, глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, утверждает, что это «правильное» нарушение Конституции, потому что оно якобы сделано для общего блага.

Об этом он сказал в интервью Экономической правде

Депутат утверждает, что без нарушения Конституции налоги пришлось бы повышать еще больше. Поэтому основополагающий закон нарушили в интересах граждан.

«В сентябре-октябре мы были перед дилеммой: либо вводим в действие закон с ноября и поднимаем ставки еще больше (потому что сумма потребности никуда не девается) или все же делаем это первым октября. Ну, и из этих двух очень плохих решений выбрали то, которое нам показалось менее плохим… Только исключительность обстоятельств заставила нас это решение принять», — рассказал нардеп.

Он добавил, что нарушение Конституции законом произойдет только «в части ФЛП». Для других граждан налоги повысятся с момента вступления закона в силу.

Однако доктор юридических наук Гетманцев видит определенные юридические моменты, позволяющие ему оправдать и такой подход. По его словам, хоть закон и нарушает Конституцию, но он конституционный.

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Но если снять вопрос о конституционности или неконституционности, то закон конституционный. Есть решение, которым Конституционный суд объяснил, что означает обратное действие во времени. И он отметил, что это касается тех случаев, когда нормы регулируют отношения, которые начались и были завершены до даты вступления в силу нормы", — уточнил нардеп.

А отношения ФЛП с государственным бюджетом, утверждает он, как раз растянуты во времени и на момент принятия нормы не совсем завершены.

«Если мы говорим о третьем или четвертом квартале, то здесь отношения точно не завершены… Мы же понимаем, что у ФЛП квартальная отчетность. За четвертый квартал они подадут ее в начале следующего года и уже тогда будут платить новый налог. Но действительно, это плохое решение. То есть здесь у нас нет дискуссии», — утверждает Гетманцев.

На вопрос о практическом применении новых норм, в частности по налогообложению уже частично выплаченных зарплат, Гетманцев ответил, что вторая часть зарплаты будет облагаться налогом по новой ставке.

В целом автор законопроекта предлагает не акцентировать внимание на нарушении Конституции, а довольствоваться тем, что повышение налогов — это верное и своевременное решение.

«Но по своей сути это решение верно. Если нет денег на армию, где их брать? Их необходимо брать у людей, раскладывая этот налог поровну на всех. Мне кажется, что любые дискуссии по этой теме, которые мы слышали в зале парламента, в соцсетях или от псевдоэкспертов о том, что не нужно поднимать налоги — дискредитируют нас как страну», — резюмировал Гетманцев.

Положения законопроекта о повышении налогов:

для всех, кроме военнослужащих, военный сбор увеличивается с 1,5 до 5% дохода;

для ФЛП III группы военный сбор устанавливается в размере 1% от дохода;

повышаются налоги для 1 и 2 группы ФЛП;

предусматривается уплата банками 50% от прибыли;

увеличивается МНС для земель;

25% налога на прибыль для финкомпаний;

внедряется помесячная отчетность по НДФЛ (с января 2025 г.);

увеличивается рента на добычу щебня;

освобождается от налогообложения Национальный кешбэк.

Комерсант Український По материалам:

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