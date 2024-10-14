Повышение налогов «задним числом» увеличит зарплатную тень в Украине на 10% — Advanter Group — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Повышение налогов «задним числом» увеличит зарплатную тень в Украине на 10% — Advanter Group

Казна и Политика
124
Повышение налогов «задним числом» увеличит зарплатную тень в Украине на 10% — Advanter Group
Повышение налогов «задним числом» увеличит зарплатную тень в Украине на 10% — Advanter Group
Из-за ретроспективного повышения налогов с 1 октября бизнес начинает переводить работников «в тень».
Об этом во время Бизнес-форума «Сделано в Украине» сообщил основатель Advanter Group Андрей Длигач.

Кредит до зарплаты

«Государство научилось задним числом менять правила игры, поэтому с 1 октября многие предприниматели переводят работников в теневой сектор. По нашим подсчетам, это на 10 процентных пунктов увеличит тень в Украине», — отметил Длигач.
Читайте также
В комментарии ЭП он уточнил, что речь идет о тени в секторе заработной платы, которая составляет 35%. То есть более трети суммы уплаченных зарплат в Украине — неофициальные.
Такие расчеты Advanter Group получил в результате моделирования на основе данных 220 компаний разных сфер и масштабов.
Так, для большинства компаний становится выгодным сокращение персонала или возврат к практике «зарплат в конвертах».
Читайте также
Длигач — сторонник повышения налога на добавленную стоимость вместо повышения военного сбора, ведь НДС платят все, а ВС — только «белый» бизнес, который и так платит налоги. По его мнению, повышение военного сбора — это проблема, ведь не приведет к существенному увеличению поступлений в госбюджет, а может даже увеличить расходы.
«По нашим подсчетам, повышение НДС на 2% принесет бюджету 77 миллиардов гривен, а повышение военного сбора — к потере 40 миллиардов, поскольку государство будет вынуждено параллельно поднять зарплаты „бюджетникам“. Если без повышения для бюджетников, то сбор принесет около 30 млрд грн, или вдвое меньше, чем мог бы НДС», — отметил основатель Advanter Group в комментарии для ЭП. При этом, согласно моделированию, такое повышение НДС почти не повлияло бы на тенизацию зарплат.
Читайте также
Он добавляет, что бизнес вынужден поднимать зарплаты в конкуренции за дефицитные кадры, поэтому дополнительное повышение военного сбора еще больше подталкивает компании к тенизации.
Основными аспектами позитивного бизнес-климата для Украины Длигач, в частности, назвал верховенство права, прозрачную систему мобилизации и бронирования, реформы налоговой и таможни, прозрачную либеральную налоговую систему, дерегуляцию и преодоление контрабанды.
Напомним, в четверг 10 октября Верховная Рада приняла законопроект № 11 416-д об увеличении налогов. При этом Рада не стала повышать военный сбор для военных. Он остался 1,5%.
Основные изменения:
  • с 1 октября 2024 года военный сбор на зарплаты всех физических лиц ретроспективно возрастет с 1,5% до 5%;
  • с 1 января 2025 года военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) также увеличится с 1,5% до 5%.
  • для ФЛП 1, 2 и 4 групп введут военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, ФЛП 3 группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора.
  • повышенный ретроспективный налог на прибыль для банков по ставке 50% за 2024 год;
  • новые налоги для небанковских учреждений, платежи для АЗС, обменных пунктов.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.