Повышение налогов «задним числом» увеличит зарплатную тень в Украине на 10% — Advanter Group — Finance.ua

Повышение налогов «задним числом» увеличит зарплатную тень в Украине на 10% — Advanter Group Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Повышение налогов «задним числом» увеличит зарплатную тень в Украине на 10% — Advanter Group

Из-за ретроспективного повышения налогов с 1 октября бизнес начинает переводить работников «в тень».

Об этом во время Бизнес-форума «Сделано в Украине» сообщил основатель Advanter Group Андрей Длигач.

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«Государство научилось задним числом менять правила игры, поэтому с 1 октября многие предприниматели переводят работников в теневой сектор. По нашим подсчетам, это на 10 процентных пунктов увеличит тень в Украине», — отметил Длигач.

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В комментарии ЭП он уточнил, что речь идет о тени в секторе заработной платы, которая составляет 35%. То есть более трети суммы уплаченных зарплат в Украине — неофициальные.

Такие расчеты Advanter Group получил в результате моделирования на основе данных 220 компаний разных сфер и масштабов.

Так, для большинства компаний становится выгодным сокращение персонала или возврат к практике «зарплат в конвертах».

Длигач — сторонник повышения налога на добавленную стоимость вместо повышения военного сбора, ведь НДС платят все, а ВС — только «белый» бизнес, который и так платит налоги. По его мнению, повышение военного сбора — это проблема, ведь не приведет к существенному увеличению поступлений в госбюджет, а может даже увеличить расходы.

«По нашим подсчетам, повышение НДС на 2% принесет бюджету 77 миллиардов гривен, а повышение военного сбора — к потере 40 миллиардов, поскольку государство будет вынуждено параллельно поднять зарплаты „бюджетникам“. Если без повышения для бюджетников, то сбор принесет около 30 млрд грн, или вдвое меньше, чем мог бы НДС», — отметил основатель Advanter Group в комментарии для ЭП. При этом, согласно моделированию, такое повышение НДС почти не повлияло бы на тенизацию зарплат.

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Он добавляет, что бизнес вынужден поднимать зарплаты в конкуренции за дефицитные кадры, поэтому дополнительное повышение военного сбора еще больше подталкивает компании к тенизации.

Основными аспектами позитивного бизнес-климата для Украины Длигач, в частности, назвал верховенство права, прозрачную систему мобилизации и бронирования, реформы налоговой и таможни, прозрачную либеральную налоговую систему, дерегуляцию и преодоление контрабанды.

Напомним, в четверг 10 октября Верховная Рада приняла законопроект № 11 416-д об увеличении налогов. При этом Рада не стала повышать военный сбор для военных. Он остался 1,5%.

Основные изменения:

с 1 октября 2024 года военный сбор на зарплаты всех физических лиц ретроспективно возрастет с 1,5% до 5%;

с 1 января 2025 года военный сбор на другие доходы граждан (кроме зарплат) также увеличится с 1,5% до 5%.

для ФЛП 1, 2 и 4 групп введут военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, ФЛП 3 группы будут платить 1% от дохода в виде военного сбора.

повышенный ретроспективный налог на прибыль для банков по ставке 50% за 2024 год;

новые налоги для небанковских учреждений, платежи для АЗС, обменных пунктов.

Економічна Правда По материалам:

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