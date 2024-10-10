Повышение налогов «принесет» бюджету 30 млрд гривен в этом году, — Гетманцев Сегодня 17:19 — Казна и Политика

Повышение налогов «принесет» бюджету 30 млрд гривен в этом году, — Гетманцев

Принятое Верховной Радой повышение налогов увеличит поступление в госбюджет-2024 на 30 млрд гривен.

Об этом журналистам сказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Читайте также В Минфине объяснили важность исторического повышения налогов (инфографика)

«Мы считаем, что в этом году это (поступлений) будет 30 миллиардов гривен (в бюджет)», — так он ответил на вопрос о результатах повышения военного сбора.

По его словам, в 2025 году поступления в бюджет составят уже 135 миллиардов гривен.

Гетманцев обвинил оппозицию в «сбитии» правки к законопроекту, предоставлявшей льготы по налогообложению.

Напомним, в четверг, 10 октября, Верховная Рада повысила налоги.

Принятый в первом чтении законопроект предусматривает повышение военного сбора (ВС) на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно:

повышение ставки с 1,5 до 5%;

при этом военный сбор для военных остается на уровне 1,5%;

установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;

установление ВС для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной ЗП.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.