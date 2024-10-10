Повышение налогов «принесет» бюджету 30 млрд гривен в этом году, — Гетманцев
Принятое Верховной Радой повышение налогов увеличит поступление в госбюджет-2024 на 30 млрд гривен.
Об этом журналистам сказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
«Мы считаем, что в этом году это (поступлений) будет 30 миллиардов гривен (в бюджет)», — так он ответил на вопрос о результатах повышения военного сбора.
По его словам, в 2025 году поступления в бюджет составят уже 135 миллиардов гривен.
Гетманцев обвинил оппозицию в «сбитии» правки к законопроекту, предоставлявшей льготы по налогообложению.
Читайте также
Напомним, в четверг, 10 октября, Верховная Рада повысила налоги.
Принятый в первом чтении законопроект предусматривает повышение военного сбора (ВС) на период до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение, а именно:
- повышение ставки с 1,5 до 5%;
- при этом военный сбор для военных остается на уровне 1,5%;
- установление ВС в размере 1% от дохода плательщиков единого налога ІІІ группы;
- установление ВС для ФЛП — плательщиков единого налога I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной ЗП.
Поделиться новостью