Рада приняла историческое увеличение налогов — Finance.ua

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Рада приняла историческое увеличение налогов

Казна и Политика
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Рада приняла историческое увеличение налогов
Рада приняла историческое увеличение налогов
Верховная Рада в четверг, 10 октября, приняла во втором чтении закон об увеличении налогов 11 416-д. Речь идет об исторически большом увеличении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.
Как сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк, за проголосовали 247 народных депутатов.
По его словам, в документ должны рассмотреть более 1300 правок.
«Традиционно, сейчас 1300+ поправок до ночи и завтра утром хотят голосовать в целом», — написал Железняк накануне.
Законопроект предусматривает, в частности:
  • увеличение налогов для 1, 2, 4 группы ФЛП, для них устанавливается военный сбор в размере 10%;
  • введение авансовых взносов для АЗС;
  • установление 1% налога от прибыли доходов для ФЛП 3 группы;
  • установление 25% налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений;
  • помесячная отчетность по НДФЛ.
Также Железняк отметил, что закон придется переголосовывать.
«Я бы сейчас не сказал, что закон о налогах принят… Как я и писал, во время рассмотрения сбили правку № 988. Для понимания, эта правка — это половина закона, она физически изложена на 10-ти страницах А4. Поэтому, мне кажется, что придется переголосовывать закон для банального приведения его в какой-то порядок. Я думаю, там теперь много юридических проблем с текстом», написал нардеп.
Как написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram, повышения налогов для военных не будет — он останется на уровне 1,5% вместо предлагаемых 5%.
«Повышения налогов для военных не будет. Рада только что проголосовала правку, которая отменяет увеличение налога для военных», — написал он.
По материалам:
Finance.ua
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