Рада разблокировала подписание закона о повышении налогов — Finance.ua

Рада разблокировала подписание закона о повышении налогов
Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, которые блокировали подписание правительственного законопроекта № 11 416-д о повышении налогов.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Теперь закон может подписать спикер парламента Руслан Стефанчук, а затем президент Владимир Зеленский.
Железняк прогнозирует, что это произойдет в ближайшие дни. Закон вступает в силу со дня, следующего после опубликования.
Читайте также
Напомним, законопроект о повышении налогов был принят во втором чтении 10 октября. Через несколько дней было подано 13 постановлений об отмене принятия решения.
Согласно принятому документу:
1. Военный сбор для всех, кроме ФЛП на упрощенной системе налогообложения, поднимается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября.
2. Военный сбор для ФЛП-«упрощенцев» поднимается с 1 октября.
3. Никаких переносов военного сбора на 1 января нет ни для кого.
4. Е-резиденты тоже попадают под военный сбор.
5. Исключения для ФЛП, которые находятся на оккупированных территориях, не приняты. В то же время, по словам Железняка, есть один положительный момент: фактически обложение «задним числом» не будет для большинства плательщиков.
Кредит до зарплаты 👛
Поделиться новостью