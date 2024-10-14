Рада разблокировала подписание закона о повышении налогов — Finance.ua

Рада разблокировала подписание закона о повышении налогов Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Рада разблокировала подписание закона о повышении налогов

Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, которые блокировали подписание правительственного законопроекта № 11 416-д о повышении налогов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Теперь закон может подписать спикер парламента Руслан Стефанчук, а затем президент Владимир Зеленский.

Железняк прогнозирует, что это произойдет в ближайшие дни. Закон вступает в силу со дня, следующего после опубликования.

Напомним, законопроект о повышении налогов был принят во втором чтении 10 октября. Через несколько дней было подано 13 постановлений об отмене принятия решения.

Согласно принятому документу:

1. Военный сбор для всех, кроме ФЛП на упрощенной системе налогообложения, поднимается со дня вступления в силу закона, а не с 1 октября.

2. Военный сбор для ФЛП-«упрощенцев» поднимается с 1 октября.

3. Никаких переносов военного сбора на 1 января нет ни для кого.

4. Е-резиденты тоже попадают под военный сбор.

5. Исключения для ФЛП, которые находятся на оккупированных территориях, не приняты. В то же время, по словам Железняка, есть один положительный момент: фактически обложение «задним числом» не будет для большинства плательщиков.

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