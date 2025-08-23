Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют — Finance.ua

Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют Сегодня 22:14 — Казна и Политика

Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют

С начала года владельцы недвижимости уплатили 7,7 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 20,9% больше (на 1,3 млрд грн), чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Для сравнения, в 2024 году за этот период поступления составили 6,4 млрд грн.

Более 30% от общей суммы уплаты получили местные бюджеты столицы и Киевщины.

Какие регионы лидируют:

Киев — 1,58 млрд грн;

Киевская область — 0,78 млрд грн;

Днепропетровщина — 0,77 млрд грн;

Одесщина — 0,75 млрд. грн.

Налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:

квартир площадью более 60 кв. м;

домов площадью более 120 кв. м;

других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.

В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.

