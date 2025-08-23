Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют — Finance.ua

Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют
С начала года владельцы недвижимости уплатили 7,7 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 20,9% больше (на 1,3 млрд грн), чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Для сравнения, в 2024 году за этот период поступления составили 6,4 млрд грн.
Более 30% от общей суммы уплаты получили местные бюджеты столицы и Киевщины.
Какие регионы лидируют:
- Киев — 1,58 млрд грн;
- Киевская область — 0,78 млрд грн;
- Днепропетровщина — 0,77 млрд грн;
- Одесщина — 0,75 млрд. грн.
Налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:
- квартир площадью более 60 кв. м;
- домов площадью более 120 кв. м;
- других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.
В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.
