Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют

Казна и Политика
23
Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют
Владельцы недвижимости уплатили почти на 30% больше налогов, чем в прошлом году: какие регионы лидируют
С начала года владельцы недвижимости уплатили 7,7 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 20,9% больше (на 1,3 млрд грн), чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Рассылка Finance.ua о деньгах

Для сравнения, в 2024 году за этот период поступления составили 6,4 млрд грн.
Более 30% от общей суммы уплаты получили местные бюджеты столицы и Киевщины.

Какие регионы лидируют:

  • Киев — 1,58 млрд грн;
  • Киевская область — 0,78 млрд грн;
  • Днепропетровщина — 0,77 млрд грн;
  • Одесщина — 0,75 млрд. грн.
Налог на недвижимость платят физические лица — владельцы:
  • квартир площадью более 60 кв. м;
  • домов площадью более 120 кв. м;
  • других разных типов жилья, в том числе их долей, свыше 180 кв. метров.
В 2025 году налог уплачивается гражданами за отчетный 2024 год.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems