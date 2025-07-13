5 маркетинговых ловушек, влияющих на расходы — Finance.ua

5 маркетинговых ловушек, влияющих на расходы Сегодня 13:06 — Личные финансы

5 маркетинговых ловушек, влияющих на расходы

Маркетологи часто «играют» на эмоциях покупателя, подсознательно побуждая тратить больше. Часто причиной излишних трат является не слабая сила воли, а маркетинговые манипуляции.

Специалисты «Финкульта» рассказывают о популярных маркетинговых ловушках.

Иллюзия экономии

Скидка зачастую становится главной причиной покупки, ведь создает иллюзию выгоды.

Однако стоит задуматься, купили бы вы эту вещь без скидки, и нужна ли она вам.

Ощущение срочности и дефицита

Маркетологи часто используют такие фразы, как «осталась 2 единицы в наличии», «последний день акции».

Ограниченность во времени влияет на подсознание, а страх потерять возможность выгодной покупки побуждает к импульсивным тратам.

Социальное подтверждение

«ТОП-продаж», «10 тыс. положительных отзывов», «все рекомендуют» — такие утверждения влияют на принятие решений.

Кажется, если другие купили, тогда дело стоит внимания. На самом же деле это часто только маркетинговый ход, а не гарантия качества.

Упаковка эмоций

Часто мы покупаем не сам товар, а обещание счастья, успеха, красоты или воздушности. Особенно это работает в рекламе красоты, гаджетов, фитнеса и еды.

Перед покупкой спросите себя: покупаю ли я мечту, или эта вещь мне действительно нужна.

«Покупай больше — плати меньше»

Акции «купи два — третий в подарок», «опт выгоднее» побуждают приобрести больше под видом экономии. Однако на самом деле вы просто приобретаете больше, чем планировали.

Сравнивайте не предложения «акционная цена за единицу», а производите расчет «общая сумма покупки».

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