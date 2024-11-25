Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации — Finance.ua

Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации Сегодня 10:08

Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации

Кабинет Министров обнародовал новый порядок бронирования от мобилизации. Согласно ему, отсрочки, выданные Минэкономики и через «Дія», утрачивают силу 28 февраля 2025 года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1332.

Правительство установило, что отсрочки, предоставленные решениями Министерства экономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не позднее 28 февраля 2025 года. То же касается отсрочек, предоставленных средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг («Дія»).

После этого срока отсрочки будут аннулированы. Минэкономики должно направить решение об аннулировании отсрочки органам государственной власти, а также Министерству цифровой трансформации и Министерству обороны.

Правительство также уточнило условия аннулирования, в частности, речь идет об увольнении работника, закрытии критически важного предприятия или окончании срока назначения.

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Отметим, с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через портал «Дія». В то же время все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с новыми критериями. Соответствующие изменения Правительство внесло в Постановление № 76.

Аудит критических предприятий

5 ноября правительство завершило аудит решений по определению предприятий, учреждений и организаций критически важными. По результатам аудита 95% всех критически важных предприятий сохранили этот статус. В ходе аудита были выявлены следующие нарушения:

Резкое и необоснованное снижение зарплаты работникам после получения предприятием статуса критически важного

Использование различных моделей для дополнительного увеличения численности забронированных

Включение предприятий в перечень критически важных, которые, по сути, не являются критическими для экономики

«Благодаря аудиту, мы смогли выявить незначительные нарушения и подготовили изменения, чтобы их исправить. Новые параметры бронирования и критичности предприятий более четкие и обеспечивают баланс между обороноспособностью государства и экономикой. По результатам аудита предприятия, на которых обнаружены злоупотребления, утратили статус критически важных, а работники этих предприятий разбронированы. Также мы упорядочили согласование отраслевых и региональных критериев критичности предприятий. Бронирование должны иметь только те, кто действительно вносит вклад в экономику и имеет на это законное право», — отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

На основании данных аудита правительство решило обновить критерии бронирования, чтобы механизм работал и в пользу нашей обороноспособности, и в пользу экономики.

Алгоритм признания предприятий критически важными не меняется.

Правительство сохранило восемь действующих критериев для определения предприятия критически важным. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности отныне согласовываются Министерством обороны и Министерством экономики.

📍 Дополнительные критерии критической важности

Для частных предприятий устанавливается обязательный критерий — начисленная средняя зарплата на предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года). У бронируемого работника начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. гривен.

Вводится обязательный критерий для предприятий — отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

📍 Предприятия должны подтвердить свою критическую важность

Предприятия, которые хотят забронировать работника, должны подтвердить соответствие действующим и новым критериям. У них есть на это более трех месяцев — от публикации соответствующего постановления до конца февраля 2025 года.

После подтверждения критичности предприятия должны через «Дія» подать снова списки работников для бронирования. До подачи обновленных списков все предоставленные бронирования остаются в силе.

Бронирование работников через «Дія» заработает с 1 декабря. Сервис устраняет человеческий фактор и ускоряет процесс.

Предприятиям запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющих военно-учетных документов.

📍 Усиливается система контроля

Все решения по определению предприятий критическими обязательно будут мониториться с возможностью аннулирования бронирования. Такая опция будет предусмотрена в «Дія».

Ежемесячно будет проходить мониторинг соответствия предприятий установленным требованиям по средней зарплате на предприятии, уровню уплаты налогов и количеству военнообязанных.

Если будет установлено, что предприятие не отвечает требованиям, на него будет сформирован запрос для предоставления объяснений. В случае отрицательного результата мониторинга предприятие будет лишено статуса критического.

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