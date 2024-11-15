Обновленные критерии для бронирования будут действовать с 1 декабря: что изменилось — Finance.ua

Обновленные критерии для бронирования будут действовать с 1 декабря: что изменилось Сегодня 15:30

Обновленные критерии для бронирования будут действовать с 1 декабря: что изменилось

Правительство завершило аудит и с 1 декабря вводит новый порядок бронирования и определения критических для экономики предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить», — сообщил он.

Что нового

Новый порядок бронирования и критичности будет действовать с 1 декабря. Теперь все региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом — теперь обязательные пункты для бронирования работников.

«В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради „теневой“ договоренности о бронировании», — сообщил Шмыгаль.

Читайте также В Минэкономики сообщили, сколько предприятий злоупотребляют бронированием сотрудников

Кроме того, все бронирования с 1 декабря будут производиться через «Дія». Проходит ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.

Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля.

До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников в соответствии с новыми условиями, независимо от того, как и когда оно происходило.

Справка Finance.ua:

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

23 октября Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям.

На сайте «Дія» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.