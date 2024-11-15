Обновленные критерии для бронирования будут действовать с 1 декабря: что изменилось — Finance.ua

Обновленные критерии для бронирования будут действовать с 1 декабря: что изменилось
Правительство завершило аудит и с 1 декабря вводит новый порядок бронирования и определения критических для экономики предприятий.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить», — сообщил он.
Что нового
- Новый порядок бронирования и критичности будет действовать с 1 декабря. Теперь все региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.
- Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом — теперь обязательные пункты для бронирования работников.
«В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради „теневой“ договоренности о бронировании», — сообщил Шмыгаль.
- Кроме того, все бронирования с 1 декабря будут производиться через «Дія». Проходит ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.
Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля.
До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников в соответствии с новыми условиями, независимо от того, как и когда оно происходило.
Справка Finance.ua:
- 9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
- 23 октября Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям.
- На сайте «Дія» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.
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