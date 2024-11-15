Обновленные критерии для бронирования будут действовать с 1 декабря: что изменилось — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обновленные критерии для бронирования будут действовать с 1 декабря: что изменилось

353
Обновленные критерии для бронирования будут действовать с 1 декабря: что изменилось
Обновленные критерии для бронирования будут действовать с 1 декабря: что изменилось
Правительство завершило аудит и с 1 декабря вводит новый порядок бронирования и определения критических для экономики предприятий.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить», — сообщил он.

Что нового

  • Новый порядок бронирования и критичности будет действовать с 1 декабря. Теперь все региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.
  • Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом — теперь обязательные пункты для бронирования работников.
«В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради „теневой“ договоренности о бронировании», — сообщил Шмыгаль.
Читайте также
  • Кроме того, все бронирования с 1 декабря будут производиться через «Дія». Проходит ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.
Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля.
До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников в соответствии с новыми условиями, независимо от того, как и когда оно происходило.

Справка Finance.ua:

  • 9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
  • 23 октября Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям.
  • На сайте «Дія» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.