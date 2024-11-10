В Минэкономики сообщили, сколько предприятий злоупотребляют бронированием сотрудников — Finance.ua

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В Минэкономики сообщили, сколько предприятий злоупотребляют бронированием сотрудников

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В Минэкономики сообщили, сколько предприятий злоупотребляют бронированием сотрудников
В Минэкономики сообщили, сколько предприятий злоупотребляют бронированием сотрудников
Министерство экономики начало проверку бронирования работников на стратегически важных предприятиях из-за резкого увеличения числа забронированных мужчин с июля этого года.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в комментарии «Общественному».

Сколько зафиксировано фактов злоупотребления бронированием

По ее словам, злоупотребления составляют не более 10% от общего количества предприятий.
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«Мы понимали, что у нас есть сигналы со стороны людей, работающих в областях, что иногда им кажется, что недобросовестно предприятиям присваивается статус критичности. Мы начали этот аудит на уровне военно-гражданских администраций, имеющих право присваивать и признавать критичность, и на уровне министерств», — сказала чиновник.
По ее словам, проверка продолжается, и только 12% украинских предприятий имеют статус «критических», однако именно они генерируют 67% доходов госбюджета.
«Это говорит о том, что бронирование как система работает. Мы видим, что здесь злоупотребления, но они составляют не более 10%. Я думаю, даже 5−6% того, что мы сейчас видим», — пояснила она.
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Министр отметила, что в первую очередь идет аудит тех предприятий, которые подавали и заявляли одни данные по уровню заработной оплаты с уплаченными налогами, а затем резко изменили ее, или стремительно нарастили штат в тех секторах, где на 100% разрешено бронирование работников.

Справка Finance.ua:

  • Правительство рассматривает возможность изменения процедуры бронирования работников. Одна из инициатив — введение приоритетного критерия по заработной плате;
  • Президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 г. приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий;
  • Кабинет Министров принял протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников.

Бронирование работников: как это работает сейчас и сколько мужчин уже получили отсрочку

По материалам:
suspilne.media
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