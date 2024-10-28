Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних — Finance.ua

Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників.

Про це пише Урядовий портал.

«Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін», — сказано в повідомленні.

Читайте також Зупинка бронювання значно ослабить українську економіку — аграрії

Зазначається, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону.

В уряді додали, що аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада.

«Причина аудиту — аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань», — пояснили там.

Читайте також Проблеми з бронюванням спричинять кризу на продовольчому ринку України — Forbes

За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та, чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки.

Довідка Finance.ua:

президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств;

«Дія» підтвердила призупинення електронного бронювання до завершення аудиту 15 листопада;

Кабінет Міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям;

призупинення бронювання, яке ініціював Кабінет Міністрів, стало дуже серйозною проблемою, адже підприємства можуть залишитися без критично важливих працівників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.