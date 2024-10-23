Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств

139
Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Кабінет Міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.
Про це йдеться у відповідні постанові уряду.
Читайте також
До порядку визначення критично важливих для економіки підприємств додали новий пункт, який передбачає, що орган, який ухвалив рішення про надання критичного статусу, може проводити перевірку їхньої відповідності встановленим критеріям.
За результатами перевірки орган ухвалює одне з двох рішень:
  1. Підприємство не відповідає критеріям, і його статус критично важливого скасовується.
  2. Підприємство відповідає критеріям, і статус підтверджується.
Копію рішення орган протягом одного дня надсилає до Мінекономіки, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки або Мінцифри.
Читайте також
Нагадаємо, на сайті «Дії» призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.
9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.