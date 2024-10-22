Зупинка бронювання значно ослабить українську економіку — аграрії — Finance.ua
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Зупинка бронювання значно ослабить українську економіку — аграрії

Казна та Політика
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Зупинка бронювання значно ослабить українську економіку — аграрії
Зупинка бронювання значно ослабить українську економіку — аграрії
Призупинення процедури бронювання, яке розпочала влада, може негативно позначитися на аграрній галузі та всій українській економіці, а також може спровокувати зростання цін на продовольство — через те, що дефіцит працівників не дасть аграріям провести сезонні роботи.
Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.
«Наявність бронювання для нас вкрай критична. У сільському господарстві дуже важлива сезонність. І якщо ми в певний період, наприклад зараз, не зможемо виконати ті чи інші роботи, то у нас зупиняється цей вид діяльності. Я не думаю, що він спричинить дефіцит продовольства в Україні. Але економіка країни в цілому дуже ослабне. І від дефіциту нашого продовольства постраждають більше за межами нашої країни. У нас продовольство зросте в ціні, але його буде достатньо. А продовольча світова безпека опиниться під загрозою», — каже Козаченко.
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Він зауважив: зараз аграрії мають значний дефіцит персоналу, а зупинка бронювання може ще більше погіршити ситуацію.
«Зараз ми маємо величезний дефіцит. Якщо зараз його ще збільшити, то нам навряд чи вистачить навіть дівчат, які зараз, вперше в історії, сідають на комбайни і трактори, сіють, орють і збирають. Багато польової роботи фізично непосильна для жінок. Тому дефіцит кадрів обвалить виробництво продукції. Тому до таких рішень необхідно приходити дуже і дуже зважено і продумано», — резюмував Козаченко.
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Як відомо, Кабінет міністрів до 15 листопада року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Планується, що буде проведено аудит рішень про визначення критично важливих підприємств та організацій. А потім Мінекономіки спільно з Міноборони підготують механізм, як буде відбуватися обґрунтування бронювання військовозобов’язаних, та як буде скасовуватися відстрочка у випадку, якщо будуть виявлені необґрунтовані випадки бронювання.
Це рішення викликало хвилю критики серед економістів, адже фактично воно ставить під загрозу функціонування цілого ряду підприємств, а відповідно — надходження податків та економічну безпеку України.
За матеріалами:
УНІАН
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