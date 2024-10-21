«Дія» підтвердила призупинення електронного бронювання до завершення аудиту 15 листопада — Finance.ua

«Дія» підтвердила призупинення електронного бронювання до завершення аудиту 15 листопада Вчора 17:23

«Дія» підтвердила призупинення електронного бронювання до завершення аудиту 15 листопада

Послуга електронного бронювання через портал «Дія», запущена в середині липня цього року, тимчасово закрита через аудит заброньованих, таке офіційне повідомлення з’явилося на порталі.

До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями», — йдеться «Послуга тимчасово закрита.риватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями», — йдеться в інформації.

У чаті під навчальним відео на запитання про можливість отримання броні за заявкою, поданою 17 жовтня, «Дія» радить чекати на результат бронювання.

Як повідомлялося, користувачі «Дії», які намагаються пройти процедуру електронного бронювання, з початку жовтня почали скаржитися, що подані заявки досі відпрацьовуються. У свою чергу «Дія» повідомила, що новий термін обробки заявок становить три дні замість колишніх приблизно 10 хвилин.

Згодом стало відомо, що уряд на засіданні 8 жовтня погодився з пропозицією Міністерства оборони щодо проведення до 15 листопада 2024 року обласними, Київською міською державною адміністраціями за участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) аудиту прийняття рішень щодо визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

«Рішення було ухвалено, тому що різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч осіб, а тут за пару місяців — зростання вдвічі», — пояснив проведення аудиту заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював його на засіданні уряду.

Водночас, він спростував повідомлення про те, що у зв’язку з проведенням аудиту на критичних підприємствах буде призупинено бронювання. Крім того, Мінекономіки на питання про проведення бронювання відповідає, що воно, як і раніше, здійснюється згідно з постановою Кабміну № 76 від 2023 року.

Після старту електронного бронювання в середині липня цього року основним запитом до розробників стала виписка про бронювання, яку приймало б ТЦК або прикордонники, оскільки останні стверджують, що позначка «Резерв+» про бронювання не є достатньою для відстрочки від мобілізації або для перетину кордону.

«У „Дії“ цей функціонал перебуває у розробці», — тривалий час відповідала на ці запитання «Дія».

Однак останніми днями відповідь була змінена. Тепер зазначено, що для запуску цього функціоналу необхідно внести зміни до постанови Кабміну № 650 від 5 червня 2024 року, якою регулюється процедура електронного бронювання, а заброньованим рекомендовано пред’являти як підтвердження про бронювання інформацію з електронного військово-облікового документа до «Резерву+».

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