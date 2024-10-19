Президент назвав запропоновані моделі економічного бронювання несправедливими — Finance.ua

Президент назвав запропоновані моделі економічного бронювання несправедливими Вчора 11:33

Президент назвав запропоновані моделі економічного бронювання несправедливими

Президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення запропонованими Мінекономіки моделями економічного бронювання, назвавши їх несправедливими.

Про це він повідомив під час інтерв’ю у телемарафоні про план перемоги.

Він зазначив, що завданням Міністерства економіки та прем’єр-міністра є пошук більш справедливого підходу економічного бронювання.

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«Ті моделі, які мені показували, я вважаю не дуже справедливими. Складно вибирати одну професію, не обираючи іншу. Інші повинні бути критерії», — зазначив Зеленський.

За словами президента, ключові спеціалісти, які працюють на критичну інфраструктуру та в оборонній сфері, вже заброньовані, і ця система працює. Однак пошук балансу між потребами війська та бізнесу залишається складним питанням.

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«Військові бояться, що через це не буде достатньо нових сил, а бізнес хвилюється, які будуть критерії бронювання. Щоб не було так, щоб були тільки бізнес з сильним прибутком, а як же середній, а як же малий», — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що зараз ще не знайдено балансу, тому це питання поки що залишається відкритим.

Економічна Правда За матеріалами:

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