Президент назвав запропоновані моделі економічного бронювання несправедливими — Finance.ua
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Президент назвав запропоновані моделі економічного бронювання несправедливими

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Президент назвав запропоновані моделі економічного бронювання несправедливими
Президент назвав запропоновані моделі економічного бронювання несправедливими
Президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення запропонованими Мінекономіки моделями економічного бронювання, назвавши їх несправедливими.
Про це він повідомив під час інтерв’ю у телемарафоні про план перемоги.
Він зазначив, що завданням Міністерства економіки та прем’єр-міністра є пошук більш справедливого підходу економічного бронювання.
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«Ті моделі, які мені показували, я вважаю не дуже справедливими. Складно вибирати одну професію, не обираючи іншу. Інші повинні бути критерії», — зазначив Зеленський.
За словами президента, ключові спеціалісти, які працюють на критичну інфраструктуру та в оборонній сфері, вже заброньовані, і ця система працює. Однак пошук балансу між потребами війська та бізнесу залишається складним питанням.
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«Військові бояться, що через це не буде достатньо нових сил, а бізнес хвилюється, які будуть критерії бронювання. Щоб не було так, щоб були тільки бізнес з сильним прибутком, а як же середній, а як же малий», — розповів Зеленський.
Президент наголосив, що зараз ще не знайдено балансу, тому це питання поки що залишається відкритим.
За матеріалами:
Економічна Правда
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