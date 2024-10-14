Український бізнес скаржиться на труднощі з бронюванням — Finance.ua

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Український бізнес скаржиться на труднощі з бронюванням

Казна та Політика
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Український бізнес скаржиться на труднощі з бронюванням
Український бізнес скаржиться на труднощі з бронюванням
Представники українського бізнесу скаржаться, що не можуть перепідтвердити свій статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників. Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру.
Про це повідомила Європейська бізнес асоціація.
На цьому тлі у ЗМІ з’явились неофіційні повідомлення про рішення уряду фактично призупинити процес бронювання співробітників до 15 листопада.
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«В цьому контексті для бізнесу та інвесторів дуже важлива прогнозованість кадрової політики. І в бізнесі, і в силах оборони потрібні люди. Досягнення балансу між цими потребами — завдання непросте, але дуже важливе для нашої обороноздатності та економічної стабільності», — зазначають у ЄБА.
Покращення умов бронювання співробітників — це запит № 1 від бізнесу на сьогодні, за результатами опитувань Асоціації.
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Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу. Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу, операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися чи зупинитися виробничі/операційні процеси на підприємстві.
За умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування.
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«Бізнес потребує стабільного, передбачуваного, прозорого та водночас оперативного механізму бронювання критичних співробітників», — наголосили в ЄБА.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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