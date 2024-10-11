Аудит критично-важливих підприємств: як це вплине на бронювання айтівців — Finance.ua

Аудит критично-важливих підприємств: як це вплине на бронювання айтівців Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Аудит критично-важливих підприємств: як це вплине на бронювання айтівців

IT-компанії України отримали статус критично-важливих підприємств, але влада тепер ретельно перевіряє критичність бронювання. Під аудит підпадають лише обласні військові адміністрації, які надавали критичність і бронювали.

Як це вплине на бронювання ІТ-фахівців, порталу DOU пояснив юрист Львівського IT-Кластера Дмитро Козярин.

За його словами, поки що до 15 листопада центральні органи виконавчої влади, крім міністерств, не надаватимуть статуси «критично-важливих». Але це не стосується міністерств, зокрема і Мінцифри. Міністерства продовжують в штатному режимі опрацьовувати заявки щодо критичності й надавати такі статуси.

На думку юриста, попри паузу до листопада, компанії, які подавалися у квітні-травні, ще мають чинне бронювання. Паперову форму ніхто не скасовував. Більшість державних і комунальних підприємств досі користуються саме паперовим бронюванням, а не електронним.

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Уповільнення бронювання через «Дію» нині триває до 72 годин. Ймовірно, це пов’язано з постановою Кабміну № 1125 від 1 жовтня, якою внесли зміни в порядок бронювання, каже юрист.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

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Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що в Україні мають провести аудит «критичних» підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться «не критичним для держави», то бронювання переглянуть.

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