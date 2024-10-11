Аудит критично-важливих підприємств: як це вплине на бронювання айтівців — Finance.ua
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Аудит критично-важливих підприємств: як це вплине на бронювання айтівців

Казна та Політика
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Аудит критично-важливих підприємств: як це вплине на бронювання айтівців
Аудит критично-важливих підприємств: як це вплине на бронювання айтівців
IT-компанії України отримали статус критично-важливих підприємств, але влада тепер ретельно перевіряє критичність бронювання. Під аудит підпадають лише обласні військові адміністрації, які надавали критичність і бронювали.
Як це вплине на бронювання ІТ-фахівців, порталу DOU пояснив юрист Львівського IT-Кластера Дмитро Козярин.
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За його словами, поки що до 15 листопада центральні органи виконавчої влади, крім міністерств, не надаватимуть статуси «критично-важливих». Але це не стосується міністерств, зокрема і Мінцифри. Міністерства продовжують в штатному режимі опрацьовувати заявки щодо критичності й надавати такі статуси.
На думку юриста, попри паузу до листопада, компанії, які подавалися у квітні-травні, ще мають чинне бронювання. Паперову форму ніхто не скасовував. Більшість державних і комунальних підприємств досі користуються саме паперовим бронюванням, а не електронним.
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Уповільнення бронювання через «Дію» нині триває до 72 годин. Ймовірно, це пов’язано з постановою Кабміну № 1125 від 1 жовтня, якою внесли зміни в порядок бронювання, каже юрист.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
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Перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що в Україні мають провести аудит «критичних» підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться «не критичним для держави», то бронювання переглянуть.
За матеріалами:
Novyny.live
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