Кабмін змінив порядок отримання статусу критичного підприємства та бронювання — Finance.ua

Кабмін змінив порядок отримання статусу критичного підприємства та бронювання Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Кабмін змінив порядок отримання статусу критичного підприємства та бронювання

Кабінет міністрів України змінив процедуру отримання статусу критичного підприємства. Зокрема, розширили перелік претендентів на отримання такого статусу, що розширить можливості для бронювання працівників.

Про це йдеться у постанові КМУ № 988 від 16 серпня 2024 року.

Зміни до надання статусу критичних підприємств

На отримання статусу критичного важливого підприємства згідно змін у постанові можуть претендувати нові категорії організацій, зокрема постійні представництва нерезидентів та підприємства оборонної сфери.

Читайте також Понад 700 підприємств та організацій в Україні визнали критично важливими

Важливо, що кількість військовозобов’язаних, які обіймають посади в постійних представництвах нерезидентів іноземних компаній чи організацій, які провадять в Україні діяльність або є представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, (крім постійних представництв іноземних медіа), і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників у такому постійному представництві станом на 18 травня 2024 р., у разі збільшення чисельності військовозобов’язаних працівників у зазначеному постійному представництві — станом на дату подання списків, зокрема утворених після 18 травня 2024 року.

В Україні дозволять бронювати працівників операторів мобільного зв’язку та інтернет-провайдерів

Також бронювати всіх працівників зможуть критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємства, які є постачальниками електронних комунікаційних послуг та надають такі послуги:

з використанням мереж мобільного зв’язку, середньомісячний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн гривень;

з використанням мереж фіксованого зв’язку, середньомісячний розмір чистого доходу яких перевищує 20 млн гривень.

Читайте також Нацбанк оновив принцип визначення компаній критично важливими

Важлива умова — працівники виконали 100% норму робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку.

Параметри надання статусу критичного підприємства для виробників БпЛА

Також критичними вважатимуться підприємства, установи та організації, які виробляють безпілотні системи (безпілотні авіаційні комплекси, безпілотні літальні апарати, безпілотні наземні (роботизовані) комплекси, безпілотні водні (плаваючі) комплекси) озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси, їх складові частини та інші товари оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку, інших державних замовників у сфері оборони.

Чи є законним анулювання бронювання працівника критичної інфраструктури

Заброньованого працівника можуть знову вважати військовозобов’язаним, якщо:

підприємством завершено виконання мобілізаційного завдання;

минув термін дії броні;

завершено виробництво товарів (робіт та послуг) для військових;

підприємство втратило статус критично важливого;

орган влади, місцевого самоврядування, підприємство чи компанію ліквідовано;

військовозобов’язаний звільнився.

Щоб перевірити наявність броні від призову, можна звернутися до керівництва компанії або до місцевого ТЦК. Зазначимо, що рішення про анулювання бронювання надає Мінекономіки на підставі документів, які раніше були надані підприємством чи органом влади. Якщо стався такий випадок, то у військовозобов’язаного мають впродовж п’яти днів вилучити витяг про бронювання та сповістити про це ТЦК.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.