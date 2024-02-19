Нацбанк оновив принцип визначення компаній критично важливими — Finance.ua

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Нацбанк оновив принцип визначення компаній критично важливими

Казна та Політика
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Нацбанк оновив принцип визначення компаній критично важливими
Нацбанк оновив принцип визначення компаній критично важливими
Національний банк оновив порядок визначення юридичних осіб критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з метою бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Відповідні зміни до Положення про порядок визначення Національним банком України юридичних осіб, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період стосуються страховиків та компаній, які супроводжують автоматизовані банківські системи системно важливих банків для виконання операцій у СЕП НБУ.
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Оновлений порядок дає змогу постачальникам послуги супроводження такого програмного забезпечення звертатися до Національного банку для визначення їх критично важливими, а Національному банку — розглядати відповідне звернення та ухвалювати рішення:
  • про відповідність особи трьом або більше критеріям важливості, визначеним Порядком та критеріями визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • про визначення особи критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для цілей бронювання військовозобов'язаних працівників;
  • про визначення особи такою, що має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади (у разі відповідності «галузевому» критерію НБУ).
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Зміни щодо страховиків передбачають визначення їх важливими для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади за чинними критеріями лише у разі наявності ухваленого рішення Національного банку про відповідність структури власності відповідного страховика вимогам щодо прозорості.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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