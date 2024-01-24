Кабмін змінив механізм віднесення об'єктів до критичної інфраструктури — Finance.ua

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Кабмін змінив механізм віднесення об'єктів до критичної інфраструктури

Казна та Політика
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Кабмін змінив механізм віднесення об'єктів до критичної інфраструктури
Кабмін змінив механізм віднесення об'єктів до критичної інфраструктури
Кабінет Міністрів змінив механізм віднесення об'єктів до критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Державна службу спеціального зв’язку та захисту інформації.
Змінами до переліку секторів критичної інфраструктури визначено 24 сектори та 47 підсекторів критичної інфраструктури, 138 типів основних послуг, що збільшує можливість ідентифікувати об'єкти інфраструктури, які надають життєво важливі для держави послуги.
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Також зміни до порядку віднесення об'єктів до критичної інфраструктури передбачають надання секторальними органами у сфері захисту критичної інфраструктури до уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України секторальних переліків об'єктів критичної інфраструктури.
«Водночас додаток до методики категоризації об'єктів критичної інфраструктури доповнено критеріями визначення рівня негативного впливу на надання основних послуг у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об'єкта критичної інфраструктури (секторальні критерії). Раніше вони були відсутні для 18 секторів (підсекторів) критичної інфраструктури. Це дасть можливість належним чином проводити категоризацію об'єктів критичної інфраструктури цих секторів (підсекторів)», — йдеться в повідомленні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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