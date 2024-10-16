Проблеми з бронюванням спричинять кризу на продовольчому ринку України — Forbes Сьогодні 17:39 — Казна та Політика

Проблеми з бронюванням спричинять кризу на продовольчому ринку України — Forbes

Рішення Кабінету Міністрів України щодо призупинення бронювання дестабілізує роботу бізнесу в Україні. Це рішення матиме серйозні наслідки.

Мова йде про ослаблення економіки, втрати бюджету, кризу на продовольчому ринку, зазначається у дослідженні Forbes, який взяв коментарі у представників промислових асоціацій та українського бізнесу.

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«Підприємства понад місяць чекають на отримання статусу критично важливих компаній для економіки, які мають право бронювати співробітників від мобілізації. У Європейській бізнес асоціації (ЕВА) кажуть, що рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто „зависають“ у відповідних органах. Про схожі проблеми Forbes розповіли ще пʼять компаній та одне обʼєднання, що представляє інтереси ІТ-бізнесу», — йдеться в повідомленні.

Причиною є аудит підприємств, що мають бронювання, який ініціювало Міністерство оборони України. Усі міністерства та обласні військові адміністрації видають рішення щодо визнання підприємства критичним. Однак, Forbes пише, що інформацію про те, що всі вищеперераховані органи зараз не приймають рішення про критичність підприємств, підтвердили співрозмовники в уряді та в офісі президента. У Міноборони відмовилися давати коментарі щодо цього.

«Бізнес занепокоєний відсутністю зрозумілої комунікації з боку уряду. Надання статусу критичності призупинено, але нормального роз’яснення досі не було», — вказують у пресслужбі «Асоціація ритейлерів України».

У Forbes повідомили, що Асоціація направила звернення до уряду щодо можливих зловживань та потенційних корупційних ризиків, а також повідомила про загрозу продовольчій безпеці країни.

Зазначається, що компанії скаржаться на ігнорування окремими місцевими територіальними центрами комплектування постанови Кабміну № 516 — про автоматичне подовження на три місяці відстрочок від мобілізації, які були актуальні станом на 7 травня 2024 року. Видання наголошує, що це може закінчитися в найгіршому випадку мобілізацією критично важливих для виробництва співробітників.

«Найбільше бізнес занепокоєний потенційними змінами до процедури бронювання. Після питання безпеки, бронювання співробітників є найбільш важливим для бізнесу. Будь-які зміни в цьому процесі не можуть не хвилювати, та чим вони частіші, тим більше непрогнозованості для роботи бізнесу», - розповіли Forbes у «Інтерпайп».

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У виданні також вказують, що у разі, якщо Кабінет Міністрів України зменшить критерії для бронювання співробітників або відсоток тих, хто може під нього підпадати, то це вплине на виробничий процес та професії, які є виключно чоловічими.

«Подальша мобілізація спеціалістів високого рівня рано чи пізно призведе до втрати спроможності не лише підтримувати регіони присутності та наповнювати державний бюджет податковими надходженнями, але і до зниження благодійної допомоги Силам оборони», — додали у виданні.

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