Приостановка бронирования в «Дія»: в Минцифре рассказали, чего ждать после проведения аудита — Finance.ua

Приостановка бронирования в «Дія»: в Минцифре рассказали, чего ждать после проведения аудита Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Приостановка бронирования в «Дія»: в Минцифре рассказали, чего ждать после проведения аудита

После завершения проведения аудита на основании его результатов Кабмин будет принимать решение о том, как услуга по бронированию в «Дія» будет работать дальше.

Об этом, а также о том, как при необходимости будет проводиться разбронирование, сообщила заместитель директора Департамента по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач на брифинге.

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Ее спросили, возобновится ли возможность бронирования через «Дія» после 15 ноября.

«Минцифра работает в соответствии с решениями правительства. Было решение правительства приостановить эту услугу на время проведения аудита. Минцифра решение это выполняет. То есть сейчас услуга не работает для бронирования новых сотрудников, и проводится аудит. Как только аудит будет завершен, будут результаты, и на основании этих результатов правительство будет принимать решение о том, как эта услуга будет работать дальше», — ответила Ткач.

Она отметила, что Минцифра ожидает решения правительства и Минэкономики.

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Но надеемся, что услуга будет в будущем доступна, потому что она упростила жизнь многим предпринимателям, и эта услуга действительно в несколько кликов дает возможность забронировать уникального сотрудника предприятия, если компания критически важная. Поэтому сейчас мы ожидаем завершения аудита, результатов аудита, и если это будет необходимо, мы готовы принять участие в том, чтобы еще больше упростить этот сервис, возможно, добавить новый функционал", — добавила она.

Также Ткач напомнила, что было принято протокольное решение правительства о тех работниках, которые были забронированы до 31 мая.

«Им была предоставлена ​​возможность продлить бронирование, но онлайн это не предусмотрено, поэтому это процедура по 76 постановлению, то есть через Минэкономики. На портале „Дія“ это недоступно», — сказала Ткач.

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Кроме того, она отметила, что портал «Дія» способствует прозрачности.

«Мы реализуем функционалы на портале „Дія“ по результатам аудита, если у предприятия будет отменено решение о критичности, то такие решения будут вноситься в единый перечень, и по представлению таких решений те лица, которые были забронированы в этих предприятиях, будут разбронированы автоматически. Как быстро бронируется, так быстро разбронируется. Здесь все прозрачно, четко, согласно праву», — рассказала она.

Напомним, 20 октября сообщалось, что услуга бронирования работников от мобилизации в «Дія» временно закрыта. До 15 ноября продлится аудит забронированных военнообязанных, после чего сервис планируют возобновить.

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому в Украине будет проведена повторная проверка на критичность предприятий, имеющих право на бронирование своих работников.

УНН По материалам:

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